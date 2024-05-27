İmamoğlu, Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım\'ı tebrik etti

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a tebrik ziyaretinde bulundu. Başkan Yıldırım, "İBB, ilçe belediyeleriyle birlikte çalıştığı takdirde, İstanbul'umuzdaki sorunlar, çözülemeyecek sorunlar değildir" dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu, yerel seçimlerde Ümraniye Belediye Başkanlığını yeniden kazanan Başkan İsmet Yıldırım'a, başarısından dolayı tebrik etmek amacıyla Belediye Başkanlık binasında ziyaret etti. İmamoğlu, ziyareti sırasında Başkan İsmet Yıldırım ile başkanlık makamında bir süre görüştü.

"İmamoğlu'na ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum"

İmamoğlu ve ekibinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yıldırım, "Bir büyükşehir belediye başkanının, ilçe belediyelerini ziyaret etmesi, meseleleri yerinde görmesi çok iyi oluyor. Ben, bu yönden Sayın Başkana ve ekibine teşekkür ediyorum. Zaten İBB, dünya çapında bir belediye anlayışıyla, ilçe belediyeleriyle birlikte çalıştığı takdirde, İstanbul'umuzdaki sorunlar, çözülemeyecek sorunlar değil. Daha da iyi olur diye düşünüyorum. Ben, bakımdan Ekrem beye bu nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar" dedi. - İSTANBUL