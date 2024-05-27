İmamoğlu, Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım'ı tebrik etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İmamoğlu, Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım'ı tebrik etti

İmamoğlu, Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım\'ı tebrik etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ı tebrik ziyaretinde bulundu. Başkan Yıldırım, İBB ile birlikte çalışmanın İstanbul'daki sorunları çözebileceğini belirtti.

27.05.2024 15:23  Güncelleme: 15:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a tebrik ziyaretinde bulundu. Başkan Yıldırım, "İBB, ilçe belediyeleriyle birlikte çalıştığı takdirde, İstanbul'umuzdaki sorunlar, çözülemeyecek sorunlar değildir" dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu, yerel seçimlerde Ümraniye Belediye Başkanlığını yeniden kazanan Başkan İsmet Yıldırım'a, başarısından dolayı tebrik etmek amacıyla Belediye Başkanlık binasında ziyaret etti. İmamoğlu, ziyareti sırasında Başkan İsmet Yıldırım ile başkanlık makamında bir süre görüştü.

"İmamoğlu'na ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum"

İmamoğlu ve ekibinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yıldırım, "Bir büyükşehir belediye başkanının, ilçe belediyelerini ziyaret etmesi, meseleleri yerinde görmesi çok iyi oluyor. Ben, bu yönden Sayın Başkana ve ekibine teşekkür ediyorum. Zaten İBB, dünya çapında bir belediye anlayışıyla, ilçe belediyeleriyle birlikte çalıştığı takdirde, İstanbul'umuzdaki sorunlar, çözülemeyecek sorunlar değil. Daha da iyi olur diye düşünüyorum. Ben, bakımdan Ekrem beye bu nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İsmet Yıldırım, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Ümraniye, İmamoğlu, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İmamoğlu, Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım'ı tebrik etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:02 Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırılıyor 3 ay tedavi görecek Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılıyor! 3 ay tedavi görecek
15:46 Pendik’te bulunan erkek cesedi 16 parçaya bölünmüş Detaylar kan donduruyor Pendik'te bulunan erkek cesedi 16 parçaya bölünmüş! Detaylar kan donduruyor
13:58 Sokak hayvanlarıyla ilgili çarpıcı anket Üç kişiden ikisi “Çözüm kısırlaştırma“ diyor Sokak hayvanlarıyla ilgili çarpıcı anket! Üç kişiden ikisi "Çözüm kısırlaştırma" diyor
13:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör devletinin kalleş yüzü ifşa oldu, Netanyahu tıpkı Hitler gibi lanetle anılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör devletinin kalleş yüzü ifşa oldu, Netanyahu tıpkı Hitler gibi lanetle anılacak
13:19 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatı onayladı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatı onayladı
15:13 “Lig’in en iyi antrenörü benim“ diyordu Çalıştırdığı 2 takım da küme düştü "Lig'in en iyi antrenörü benim" diyordu! Çalıştırdığı 2 takım da küme düştü
15:05 Doğal gaz faturası indirimi yeniden Meclis’te 1 yıl daha uzatılacak mı Doğal gaz faturası indirimi yeniden Meclis'te! 1 yıl daha uzatılacak mı?
14:31 Görüntü Türkiye’den Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor Görüntü Türkiye'den! Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor
14:08 Pendik’te kan donduran olay İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu Pendik'te kan donduran olay! İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu
13:57 Üç ilimize sınırı olan bölgede petrol bulundu Üç ilimize sınırı olan bölgede petrol bulundu
13:44 General Hospital’ın yıldızı Johnny Wactor, silahlı saldırıda hayatını kaybetti General Hospital'ın yıldızı Johnny Wactor, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
13:42 Savunması daha beter Fenerbahçelilere ana avrat küfreden astrolog sessizliğini bozdu Savunması daha beter! Fenerbahçelilere ana avrat küfreden astrolog sessizliğini bozdu
13:16 Dusan Tadic’ten çok konuşulacak açıklama: Sezon başında söyleselerdi kahkaha atardım Dusan Tadic'ten çok konuşulacak açıklama: Sezon başında söyleselerdi kahkaha atardım
12:16 Reisi’nin cansız bedeni de Kasım Süleymani gibi yüzüğünden tanındı Reisi'nin cansız bedeni de Kasım Süleymani gibi yüzüğünden tanındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 16:31:26. #1.13#
SON DAKİKA: İmamoğlu, Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım'ı tebrik etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement