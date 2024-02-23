İMO Aydın Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu Ziyaret Etti - Son Dakika
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İMO Aydın Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu Ziyaret Etti

İMO Aydın Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu\'nu Ziyaret Etti

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Aydın Şubesi Yönetim Kurulu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti. Görüş alışverişinin yapıldığı ziyarette Çerçioğlu, Aydın'daki çalışmalarından dolayı kutlandı ve Aydın'ı daha yaşanabilir bir il haline getirmek için çalıştıklarını vurguladı.

23.02.2024 12:47  Güncelleme: 12:53
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İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Aydın Şubesi Yönetim Kurulu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti.

Başkan Çerçioğlu, İMO Aydın Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Atılım Kahraman önderliğinde, Aydın Şubesi Yönetim Kurulu'nu ağırladı.

Görüş alışverişinin yapıldığı ziyarette Kahraman ve yönetim kurulu üyeleri, Çerçioğlu'nu Aydın'daki çalışmalarından dolayı kutladı. Çerçioğlu ise Aydın'ı daha yaşanabilir bir il haline getirmek için durmaksızın çalıştıklarının altını çizerek, ziyaret için teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: İMO Aydın Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu Ziyaret Etti - Son Dakika
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