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İncesu ailesinin acı günü - Son Dakika

İncesu ailesinin acı günü

28.09.2021 14:58
İncesu ailesinin acı günü, System.String[]

Pusula Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cihat İncesu'nun babası, Genel Koordinatör Sevda Güneş İncesu'nun Kayınbabası Nihat İncesu dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Pusula Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cihat İncesu'nun babası, Genel Koordinatör Sevda Güneş İncesu'nun Kayınbabası Nihat İncesu dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden Nihat İncesu'nun cenazesi bugün öğle namazına müteakip Narmanlı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Çiftlik Mahallesi'nde toprağa verildi.

Cenaze namazına 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Şahin, İletişim Başkanlığı Erzurum Bölge Müdürü Recep Küçükece, Basın İlan Kurumu Müdürü Tahsin Şahin, İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Lütfü Yücelik, ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, Erzurum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Barlak, basın mensupları ve yakınları katıldı.

Cenaze namazında Nihat İncesu'nun oğulları Murat ve Cihat İncesu oldukça üzgün ve bitkin gözükürken, yakınları iki kardeşi teselli etmeye çalıştı. Babalarına son görevi yerine getiren Murat ve Cihat İncesu taziye dileklerini kabul etti.

76 yaşında hayata gözlerini yuman Nihat İncesu, Yakutiye İlçesi Çiftlik Mahallesi'ndeki aile kabristanına dualar eşliğinde defnedildi.

Palandöken Devlet Hastanesi'nden emekli olan Nihat İncesu, beş çocuk babasıydı. - ERZURUM

İncesu ailesinin acı günü
İncesu ailesinin acı günü
İncesu ailesinin acı günü

Yazı İşleri Müdürü, Pusula Gazetesi, Sevda Güneş, Cenaze, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İncesu ailesinin acı günü - Son Dakika


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