İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Acarlar Mahallesi\'nde çorba ikramında bulundu

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Acarlar Mahallesi'nde kurulan Pazar Pazarı'nda İncirliova Belediyesi Sosyal Hizmetler Birimi tarafından dağıtılan çorba ikramına katılan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'ya Acarlarlı vatandaşlar ilgi gösterirken, Başkan Kaya, Yeni Hal Tesisi'nin de sözünü verdi.

Meyve sebze üretimi, tedarik ve dağıtımda Ege Bölgesi'nin en önde gelen yerleri arasında kabul edilen Acarlar Mahallesi'nde her pazar kurulan Pazar Pazar'ında İncirliova Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çorba ikramına Başkan Kaya'da katıldı. Sabahın ilk saatlerinde dağıtılan çorbaya pazar esnafı ve vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Başkan Kaya tencerelerin başına geçerek vatandaşlara bizzat çorba ikramında bulundu. Acarlar sakinleri bir yandan Başkan Kaya'nın elinden çorba alırken bir yandan da bol bol fotoğraf çektirdi. Acarlar'da kendisine büyük ilgi gösterilen Başkan Kaya, pazar tezgahlarını dolaşarak esnaf ve vatandaşları dinledi. Kahvehanelerde oturan vatandaşların yanına giderek bir süre vatandaşlarla sohbet de eden Başkan Kaya'nın kendisine gösterilen ilgiden memnun olduğu görüldü. Başkan Kaya'ya MHP İncirliova İlçe Başkanı Polat Tanrıkulu, AK Parti ve MHP İncirliova İlçe Teşkilatı yöneticileri ve Acarlar Mahallesi'nin önde gelen isimleri eşlik etti.

Acarlar Mahallesi'nde gerçekleştirdiği ziyaretler sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Kaya, "Acarlar Mahallemizde Sosyal Hizmetler Birimimiz tarafından gerçekleştirilen çorba ikramımıza katıldık. Pazar esnafımız ve vatandaşlarımız ile bir araya gelerek görüş, öneri ve taleplerini dinledik. Her yerde olduğu gibi Acarlar Mahallemizde de vatandaşlarımızın yakın ilgisi ile karşılaşmaktan dolayı çok memnun olduk. Emeğin Başkenti, çalışkan insanların diyarı Acarlar mahallemizin yeri bizde ayrı olmuştur. Acarlar Mahallemizin en çok hizmet aldığı dönem bizim dönemimiz. Bu mahallemizde gerçekleştirdiğimiz sosyal belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra 25 bin metrekare yol ve yeni bir meydanı Acarlarımıza kazandırdık. Yeni dönemde de yeni Hal Tesisi projemiz ile Acarlarımızın gelişimine büyük katkı sağlayacağız. Acarlarımıza devletimizin de desteği ile birlik ve beraberlik içerisinde çok güzel hizmetler kazandıracağız" ifadelerini kullandı. - AYDIN