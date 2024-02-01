İncirliova Belediyesi Engelli Vatandaşlara Destek Olmaya Devam Ediyor

İncirliova Belediyesi, Başkan Aytekin Kaya öncülüğünde ilçede yaşayan engelli vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Başkan Kaya Yazıdere Mahallesi'nde bulunan özel bir bakım evinde kalmakta olan İncirliovalı Erdal Tekiner'e akülü engelli aracını teslim ederek bir engelli vatandaşın daha talebini yerine getirdi.
İlçede yaşayan engelli vatandaşların sosyal hayatlarını yardımsız bir şekilde sürdürebilmelerini sağlamak amacı ile çalışmalarına devam eden İncirliova Belediyesi bir engelli vatandaşı daha engelli aracına kavuşturdu. Başkan Kaya'nın bakım merkezini ziyareti sırasında Kaya'dan akülü engelli aracı talebinde bulunan bakım merkezi sakini Erdal Tekiner, Başkan Kaya'nın girişimleri ve hayırsever vatandaşların desteği ile istediği aracına kavuştu.
İncirliova esnaflarından Burak Uysal ve Hollanda'da yaşayan İncirliovalı vatandaşların bir araya gelerek belediyeye bağışladıkları engelli aracı Başkan Kaya tarafından Tekiner'e teslim edildi. Başkan Kaya'ya araç tesliminde Bakım Merkezi Sosyal Hizmetler Uzmanı Arzum Korkmaz, İncirliova Belediyesi Sosyal Hizmetler Koordinatörü Gülşah Çağlar ve hayırsever İş İnsanı Burak Uysal ve Tekiner'in arkadaşları eşlik etti. Aracına kavuştuğu için çok memnun olduğunu dile getiren Tekiner, "Başkanımız Aytekin Kaya'ya ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Akülü araçları olan arkadaşlarım ile gezilere katılamadığım için üzülüyordum. Bu araç sayesinde ben de arkadaşlarıma katılarak gezip dolaşabileceğim için çok memnunum" dedi
"Engelli vatandaşlarımızın her gün yanlarındayız"
Akülü engelli aracı tesliminde konuşan Başkan Kaya, "Bizler engelli vatandaşlarımızın bir gün değil her gün yanlarındayız. Hayırsever vatandaşlarımızın destekleri ile verdiğimiz bu 6. araç. Buna ek olarak tekerlekli sandalye başta olmak üzere pek çok medikal malzeme desteği ile engelli vatandaşlarımızın sosyalleşebilmelerinin önünü açmaya çalışıyoruz. Onların bizim gönlümüzdeki yeri her zaman ayrı olmuştur. Engelli vatandaşlarımızın taleplerini karşılamak için belediyemizin tüm imkanlarını seferber ediyoruz. Erdal kardeşimiz de ziyaretimiz sırasında bizden bir araç talebinde bulunmuştu. Hayırsever vatandaşlarımızla iletişime geçtik. Sağ olsunlar biz isteğimiz zaman bizi kırmıyorlar. Bu sayede bir vatandaşımızın daha talebini yerine getirmiş olduk. Bu desteklerimiz devam edecek. Tüm hayırsever vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi. - AYDIN
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