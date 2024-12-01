İncirliova\'da Engelli Bireyler için Anlamlı Etkinlik

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İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın öncülüğünde, İncirliova Belediyesi ve İncirliova Engelsiz Yaşam Derneği işbirliğiyle düzenlenen anlamlı etkinlikte, ilçedeki engelli bireyler ve aileleri, Kültür Park Sosyal Tesisleri'nde bir araya geldi. Etkinlikte tüm katılımcılar birlikte kahvaltı yaparak keyifli bir sabah geçirdi.

Engelli bireyler ve ailelerinin özel ilgi gösterdiği etkinlik boyunca Başkan Kaya, tüm davetliler ile tek tek ilgilendi. Başkan Kaya, engelli bireyler ve aileleri ile özel sohbetler gerçekleştirerek, görüş, öneri ve taleplerini dinledi. Başkan Kaya, etkinlikte yaptığı konuşmada, engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısı ile ilçemizde yaşayan engelli bireyler ve ailelerimiz ile bir araya geldiğimiz bu özel buluşmada hep beraber dayanışmanın ve birlikteliğin en güzel örneğini sergiledik. Engelli vatandaşlarımız ile yılda sadece bir gün değil on iki ay boyunca birlikteyiz. Tüm sorunlarında yalnızca bir telefon kadar uzaklarındayız. Onların toplum yaşantısında karşılaştıkları zorlukları çok iyi biliyor ve hayatlarını kolaylaştırmak için çalışmaya devam ediyoruz. Onların yüzündeki tebessüm ve yaşam sevinçleri bizim için her zaman en büyük motivasyon oldu ve olmaya devam ediyor. Bu vesile ile etkinliğimizde bizlerle birlikte olan herkese teşekkür ediyor, tüm engellilerimize yüce Allah'tan şifa, ailelerine sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Etkinlikte ayrıca İncirliova Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Ayşe Okulsev de bir konuşma yaptı. Okulsev, "Engelli bireylerin hak ettiği yaşam standartlarına ulaşması için hep birlikte mücadele ediyoruz. Bu tür etkinlikler, dayanışmamızı güçlendiriyor ve sorunlarımızı dile getirme fırsatı sunuyor. Bizleri hiçbir zaman geri çevirmeyen ve her zaman destek olan İncirliova Belediye Başkanımız Aytekin Kaya'ya bu güzel etkinlik için ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Samimi bir atmosferde geçen etkinlikten memnuniyetlerini dile getiren engelli bireyler ve aileleri etkinlik boyunca keyifli vakit geçirerek, bol bol fotoğraf çekildi.

Etkinliğe, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın yanı sıra İlçe Emniyet Müdürü Taner Emre, İlçe Jandarma Komutanı Müslüm Güçtekin ile engelli bireyler ve aileleri katıldı. - AYDIN