İncirliova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı ve Yönetimi Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
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İncirliova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı ve Yönetimi Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'nı Ziyaret Etti

İncirliova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı ve Yönetimi Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı\'nı Ziyaret Etti

İncirliova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ercan Uçak ve yönetim kurulu üyeleri, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti. Başkan Çerçioğlu, İncirliova Esnaf ve Sanatkarlar Odası heyetini ağırladı ve yeni dönem için başarılar diledi.

17.04.2024 14:49  Güncelleme: 14:51
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İncirliova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ercan Uçak ve yönetim kurulu üyeleri, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti.

Başkan Çerçioğlu, İncirliova Esnaf ve Sanatkarlar Odası heyetini ağırladı. Ziyarette Uçak ve yönetim kurulu üyeleri, göreve yeniden seçilen Çerçioğlu'nu tebrik ederek yeni dönem için başarılar diledi.

Uçak ve yönetim kurulu üyelerine temennileri ve nazik ziyaretleri için teşekkür eden Çerçioğlu, bu dönemde de esnaf ve zanaatkarların yanında olmayı sürdüreceklerinin altını çizdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İncirliova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı ve Yönetimi Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika

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