İnegöl Belediyesi personeli piknikte stres attı - Son Dakika
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İnegöl Belediyesi personeli piknikte stres attı

04.07.2022 14:50
İnegöl Belediyesi personeli piknikte stres attı

İnegöl Belediyesi personelleri hafta sonu düzenlenen 'Aile Pikniği'nde bir araya geldi.

İnegöl Belediyesi personelleri hafta sonu düzenlenen 'Aile Pikniği'nde bir araya geldi. Düzenlenen pikniğe aileleriyle birlikte katılan personeller güzel bir gün geçirerek gün boyu doyasıya eğlendiler.

Çalışanının her zaman yanında olan İnegöl Belediyesi, hafta sonu Pazaryeri Küçükelmalı Tabiat parkında düzenlediği Aile Pikniğinde tüm personeller bir araya geldi. Yemek alanları, eğlence alanları, Rıdvan Sayın konseri ve çocuklar için etkinlikler düzenlenen pikniğe; İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve ailesi, Belediye Başkan Yardımcıları, daire müdürleri, personeller ve aileleri katıldı.

Personellerine her zaman huzurlu bir çalışma ortamı sağlayan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ailesi ile birlikte katıldığı piknikte bir konuşma yaptı. Başkan Alper Taban konuşmasında, "Kıymetli çalışma arkadaşlarımı, tüm kademelerde çalışan kıymetli kardeşlerimi, büyüklerimi saygıyla selamlıyorum. İnegöl Belediyesi gerçekten büyük bir aile. Güçlü bir ekip ve güçlü bir kadro var. Tarihiyle, geçmişiyle her türlü biriktirildikleri ile güçlü bir kurumsal hafızaya sahip. Öncelikli olarak çalışma arkadaşlarımıza şehrimize ve kurumumuza karşı kattığı destekten dolayı teşekkür ederim. İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz güzel çalışmalar yapıyor. Birbirimizi daha çok bir araya getirecek etkinlik ve organizasyonlar yapmak için gayret ediyoruz. İnsana verdiğiniz değer, yatırım her zaman karşılığı verir. İnegöl Belediyesi ailesi de her geçen gün ehliyet ve liyakat olarak daha da güçlenen, sürekli gelişimi merkezinde tutan kurum olmaya devam ediyor. Belediyeler içerisinde gerçekten örnek belediye olmak istiyoruz. Bunu da inşallah bu kadroyla gerçekleştireceğiz" dedi.

Personele seyyanen bin lira zam müjdesi

Daha önce de Bursa'da en iyi sözleşmelerden birine imza atan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, asgari ücrete gelen ara zam sonrası aile pikniğinde 530 şirket personelini ilgilendiren bin liralık seyyanen zam müjdesi verdi. Başkan Alper Taban, "Cumhurbaşkanımız yaşam şartlarını iyileştirmek adına mücadeleler veriyor ve gerekli iyileştirmeleri yapıyor. Allah razı olsun ülkesini, milletini, çalışanını düşünen bir Cumhurbaşkanımız var. Geçtiğimiz günlerde asgari ücrete ara zam yaparak 5 bin 500 TL'ye çıkarıldı. Bundan dolayı da Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Bizde İnegöl Belediyesi olarak şirket bünyemizde çalışan 530 civarındaki personelimizin maaşlarına bu aydan geçerli olmak üzere bin TL seyyanen zam yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İnegöl Belediyesi'nin düzenlediği Aile Pikniğinde misafirperverlik örneği gerçekleştirerek etkinlikte yer aldı. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Başkan Zekiye Tekin'e ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti. Aile Pikniğinde oluşturulan oyun alanında çocuklar doyasıya eğlenirken, büyükler için de çeşitli yarışmalar düzenlendi. Halat çekme yarışı kıran kırana geçerken, günün finalinde Rıdvan Sayın konser verdi. Düzenlenen etkinliklerde çocuklara da farklı ödüller dağıtıldı. - BURSA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İnegöl Belediyesi personeli piknikte stres attı - Son Dakika

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