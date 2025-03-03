İnegöl\'de 4. Etap TOKİ Projesi Başladı

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İnegöl Belediyesi'nin talebi ve girişimleri ile 3. etap TOKİ'nin bulunduğu alanda 500 dolayında konutun yer alacağı 4. etap çalışmaları başladı.

İnegöl'de konut ihtiyacını karşılamak adına İnegöl Belediyesi'nin talebi ve girişimleri ile geçtiğimiz yıl tamamlanarak teslim edilen 3. etap TOKİ'nin bulunduğu alanda yine İnegöl Belediyesi'nin talebiyle 4. etap TOKİ için çalışmalar başladı. 805 konutun bulunduğu 3. etap TOKİ alanında 500 dolayında konutun yer alacağı 4. etap TOKİ için temeller kazıldı. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 3 ve 4. etap konutlara hizmet verecek 24 sınıflık okul projesinin de bu etap ile birlikte yapılacağını duyururken, yeni konutların hayırlı olması temennisinde bulundu. - BURSA