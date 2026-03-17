İnegöl'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü Şükrü D. (26) yaralandı.

Kaza saat 13.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde meydana geldi. Şükrü D.'nin kullandığı 16 BDJ 168 plakalı motosiklet, karşı yönden gelip ara sokağa dönüş yapmak isteyen Sebahat İ. (35) yönetimindeki 16 PJ 889 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Devrilen motosikletten düşerek yaralanan sürücü olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

