İnegöl\'de Özel Bireylere Asker Eğlencesi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir Özel Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören ve askerlik çağına gelen özel bireyler için unutulmaz bir asker eğlencesi programı düzenlendi. Duygu dolu anların yaşandığı etkinlikte, asker adayları temsili olarak kına gecesi coşkusunu yaşadı.

Etkinliğin çıkış noktası ise 74 yaşındaki Zemine İnci'nin torunu Mertcan İnci için yaptığı anlamlı talep oldu. Torununun askerlik heyecanını yaşamasını isteyen babaanne, rehabilitasyon merkezi yönetiminden kına gecesi düzenlenmesini ve torununun evinden alınarak törenle tekrar evine bırakılmasını istedi.

Bu anlamlı istek üzerine harekete geçen rehabilitasyon merkezi yönetimi, İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ile irtibata geçti. Jandarma ekiplerinin de destek verdiği organizasyonda Mertcan İnci ile birlikte askerlik çağına gelen üç özel birey daha temsili asker eğlencesine katıldı.

Program kapsamında özel bireyler evlerinden alınarak şehir turuna çıkarıldı. Daha sonra rehabilitasyon merkezinin bahçesinde düzenlenen asker eğlencesinde müzik eşliğinde doyasıya eğlenildi. Jandarma personelinin de katıldığı etkinlikte hem özel bireyler hem de aileleri duygu dolu ve unutulmaz anlar yaşadı.

Özel Rehabilitasyon Merkezi yetkilileri, askerlik çağına gelen dört öğrencinin bu anlamlı organizasyon sayesinde asker uğurlama geleneğinin sevincini yaşadığını belirterek, özel bireylerin sosyal hayata katılımını destekleyen bu tür etkinlikleri sürdüreceklerini ifade etti. - BURSA