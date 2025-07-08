İnegöl Devlet Hastanesi\'nde Yeni Başhekim İlyas Sarı

İnegöl Devlet Hastanesinin yeni Başhekimi Doktor İlyas Sarı oldu.

Son olarak Gebze Fatih Devlet Hastanesi Başhekimliği görevini sürdüren Doktor İlyas Sarı İnegöl Devlet Hastanesinin yeni Başhekimi oldu. Böylelikle yaklaşık 12 yıldır görev yapan doktor Hayrettin Göçmen'in görevi son buldu. İmzayı atan yeni Başhekim İlyas Sarı'nın yakında göreve başlayacağı öğrenildi.

Rotasyon kapsamında hastane yönetiminde de değişiklik oldu. 3 Başhekim yardımcısı kadrosundan birine deneyimli doktor Metin Özcan getirildi. Yeni hastane Müdürü Erhan Çoban olurken, yardımcılıklarına Muzaffer Kurhan, Ahmet Coşkunaslan ve Murat Çelik getirildi. Başhemşire ise Filiz Dinçer oldu. İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Kavak ise görevine devam ediyor.

1982 Afyon-Dinar doğumlu olan İlyas Sarı, 2007 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Uzmanlık eğitimini 2008-2012 yılları arasında Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünde tamamladı. 2013-2015 yıllarında Dinar Devlet Hastanesinde, 2015-2019 yıllarında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim Araştırma Hastanesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak görev aldı. Son olarak Fatih Devlet Hastanesi Başhekimliği yapan Sarı'nın Evli ve bir çocuk babası. - BURSA