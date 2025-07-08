İnegöl Devlet Hastanesi'nde Yeni Başhekim İlyas Sarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

İnegöl Devlet Hastanesi'nde Yeni Başhekim İlyas Sarı

İnegöl Devlet Hastanesi\'nde Yeni Başhekim İlyas Sarı
08.07.2025 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doktor İlyas Sarı, İnegöl Devlet Hastanesi'nin yeni başhekimi olarak göreve başladı.

İnegöl Devlet Hastanesinin yeni Başhekimi Doktor İlyas Sarı oldu.

Son olarak Gebze Fatih Devlet Hastanesi Başhekimliği görevini sürdüren Doktor İlyas Sarı İnegöl Devlet Hastanesinin yeni Başhekimi oldu. Böylelikle yaklaşık 12 yıldır görev yapan doktor Hayrettin Göçmen'in görevi son buldu. İmzayı atan yeni Başhekim İlyas Sarı'nın yakında göreve başlayacağı öğrenildi.

Rotasyon kapsamında hastane yönetiminde de değişiklik oldu. 3 Başhekim yardımcısı kadrosundan birine deneyimli doktor Metin Özcan getirildi. Yeni hastane Müdürü Erhan Çoban olurken, yardımcılıklarına Muzaffer Kurhan, Ahmet Coşkunaslan ve Murat Çelik getirildi. Başhemşire ise Filiz Dinçer oldu. İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Kavak ise görevine devam ediyor.

1982 Afyon-Dinar doğumlu olan İlyas Sarı, 2007 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Uzmanlık eğitimini 2008-2012 yılları arasında Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünde tamamladı. 2013-2015 yıllarında Dinar Devlet Hastanesinde, 2015-2019 yıllarında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim Araştırma Hastanesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak görev aldı. Son olarak Fatih Devlet Hastanesi Başhekimliği yapan Sarı'nın Evli ve bir çocuk babası. - BURSA

Kaynak: İHA

Gebze Fatih Devlet Hastanesi, Devlet Hastanesi, İlyas Sarı, Politika, Hastane, Göçmen, Sağlık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İnegöl Devlet Hastanesi'nde Yeni Başhekim İlyas Sarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akdeniz’de 5 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem
Sultangazi’de polise bıçaklı saldırı Saldırgan biber gazıyla yakalandı Sultangazi'de polise bıçaklı saldırı! Saldırgan biber gazıyla yakalandı
Şırnak’ta 3 bölge 9 gün süreyle ’geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi Şırnak'ta 3 bölge 9 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
İstanbul’daki restoranda skandal Ağza alınmayacak küfürleri bardaklara bastılar İstanbul'daki restoranda skandal! Ağza alınmayacak küfürleri bardaklara bastılar
Milli Savunma Bakanı Güler, metan gazından zehirlenen askerleri hastanede ziyaret etti Milli Savunma Bakanı Güler, metan gazından zehirlenen askerleri hastanede ziyaret etti
Sözde ’Müslümanlık’ temsilcisinin İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’a dizdiği övgüler tepki çekti Sözde 'Müslümanlık' temsilcisinin İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a dizdiği övgüler tepki çekti
Sakarya’da iki mahkum cezaevinde intihar etti Sakarya'da iki mahkum cezaevinde intihar etti
Al-Shabab, Fatih Terim’le yolları ayırdı Seçtikleri veda türküsü dikkat çekici Al-Shabab, Fatih Terim'le yolları ayırdı! Seçtikleri veda türküsü dikkat çekici
Baklava kutusundaki rüşvete Özel’den bomba yorum: Başımdan aşağı kaynar sular döküldü Baklava kutusundaki rüşvete Özel'den bomba yorum: Başımdan aşağı kaynar sular döküldü
Yangın faciasında, tutuklu sanıktan tepki çeken sözler: Ailemden 5 aydır uzaktayım Yangın faciasında, tutuklu sanıktan tepki çeken sözler: Ailemden 5 aydır uzaktayım
İETT otobüslerinde ’pes’ dedirten görüntüler İETT otobüslerinde 'pes' dedirten görüntüler

17:20
Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara “rüşvet“ soruşturmasında tutuklandı
Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara "rüşvet" soruşturmasında tutuklandı
16:47
78 can alan otelin sahibi mahkemeye böyle getirildi Halit Ergül’den ilk kare
78 can alan otelin sahibi mahkemeye böyle getirildi! Halit Ergül'den ilk kare
16:09
Şehit cenazesinde yürek burkan anlar Biri babasına biri evladına veda etti
Şehit cenazesinde yürek burkan anlar! Biri babasına biri evladına veda etti
16:06
Çiftçiye saldıran aslanın sahibinden inanılmaz savunma: Sosyal bir hayvandı
Çiftçiye saldıran aslanın sahibinden inanılmaz savunma: Sosyal bir hayvandı
15:53
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’ye ev hapsi
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye ev hapsi
08:10
Metan gazı biriken mağarada ne yaşandı Askerlerimiz 2 dakika arayla şehit oldu
Metan gazı biriken mağarada ne yaşandı? Askerlerimiz 2 dakika arayla şehit oldu
07:33
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik hafta Öcalan yeni çağrı yapacak
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik hafta! Öcalan yeni çağrı yapacak
01:32
Kartalkaya davasında kilit isim topu bakanlığa attı Gözler bugünkü duruşmada
Kartalkaya davasında kilit isim topu bakanlığa attı! Gözler bugünkü duruşmada
00:53
Rize’de iki araç birbirine girdi 10 yaralı
Rize'de iki araç birbirine girdi! 10 yaralı
00:51
Dışişleri Bakanlığı’ndan Fransa’nın Türkiye açıklamasına sert tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa'nın Türkiye açıklamasına sert tepki
00:16
Emekli olup döndüğü memleketinin su sıkıntısını çözdü
Emekli olup döndüğü memleketinin su sıkıntısını çözdü
00:01
Hatay’da ormanlık alanda yangın çıktı
Hatay'da ormanlık alanda yangın çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2025 18:17:26. #7.11#
SON DAKİKA: İnegöl Devlet Hastanesi'nde Yeni Başhekim İlyas Sarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.