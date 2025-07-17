İnegöl Millet Bahçesi Projesinin İkinci Etap Çalışmaları Hızla Devam Ediyor - Son Dakika
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İnegöl Millet Bahçesi Projesinin İkinci Etap Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

İnegöl Millet Bahçesi Projesinin İkinci Etap Çalışmaları Hızla Devam Ediyor
17.07.2025 17:50  Güncelleme: 17:52
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İnegöl Belediyesi tarafından hayata geçirilen Millet Bahçesi projesinin ikinci etap çalışmaları, 451 bin 800 metrekarelik alanda sürerken, bölgeye sosyal donatılar ve doğal yaşam alanları kazandırılacak. Projenin tamamlanmasıyla, bölgenin turizm potansiyeli de artacak.

İnegöl Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve bölgenin en büyük yeşil alan projelerinden biri olan İnegöl Millet Bahçesi'nde ikinci etap çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Toplam 451 bin 800 metrekarelik devasa alana inşa edilen proje, tamamlandığında yalnızca İnegöl değil, çevre ilçe ve mahallelere de nefes aldıracak bir yaşam alanı sunacak.

Hamzabey Mahallesi sınırlarında Boğazköy Barajı kıyısında konumlanan İnegöl Millet Bahçesi, doğal güzellikleri ve geniş kapsamlı kullanım alanlarıyla dikkat çekiyor. Proje içerisinde vatandaşların dinlenme, spor, eğlenme ve sosyal etkileşim ihtiyaçlarını karşılayacak çok sayıda sosyal donatı yer alıyor. Her yaştan bireyin keyifle vakit geçirebileceği bu alan, doğayla iç içe bir yaşam deneyimi sunarken, modern şehir yaşamının tüm beklentilerine de yanıt veriyor. Geniş yeşil dokusu, ferah yapısı ve zengin içeriğiyle bölgenin cazibe merkezi olmaya aday olan İnegöl Millet Bahçesi, hem görsel hem de işlevsel yönüyle şehre değer katacak.

Üç etap halinde planlanan projede ilk etap olan projelendirme ve hazırlık süreci tamamlanarak yollar açıldı ve duvar örmeleri tamamlandı. İkinci etap çalışmaları ise yapılan ihale kapsamında Mayıs 2025 itibarıyla başlatıldı. Bu etapta altyapı ve temel donatılar inşa ediliyor. Kanalizasyon, içme suyu, yağmur suyu altyapısı, çevre aydınlatma ve güvenlik sistemleri, tuvaletler, bekçi kulübeleri ve piknik alanlarının alt yapısı bu etapta hayat buluyor. Şu an itibariyle kanalizasyon ve fosseptik yapımı devam ediyor. İkinci etap tamamlandığında, vatandaşların kısmi piknik faaliyetlerine başlayabileceği bir alan da hizmete girmiş olacak.

Projenin üçüncü ve son etabında ise kafe ve restoranlar, çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, heyecan parkı, balık tutma alanları gibi sosyal alanlar hayata geçirilecek. Bu bölümün tamamlanmasıyla birlikte İnegöl Millet Bahçesi, doğayla iç içe yaşamın simgesi olacak.

İnegöl Millet Bahçesi sadece bir dinlenme alanı değil, aynı zamanda bölgenin turizm potansiyelini de canlandıracak bir cazibe merkezi olacak. Proje alanına entegre edilmesi planlanan yatırımlar arasında Boğazköy Barajı'nda gerçekleştirilecek su üstü turizm taşımacılığı projesi, Hamzabey'de hayata geçirilecek Leylek Köyü ve Boğazköy Mahallesi'nde planlanan Ada Park da bulunuyor.

İnegöl Belediyesi, şehrin doğayla bütünleşmesini sağlayacak dev yeşil dönüşüm projesiyle dikkat çekiyor. İnegöl Millet Bahçesi projesi, sadece yeni bir nefes alanı değil; aynı zamanda doğal dokusuyla öne çıkan, sürdürülebilir bir yaşam ve turizm koridoru oluşturmayı hedefliyor. Alanın alt yapı çalışmalarını beraberindeki ekiple birlikte yerinde inceleyen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban sürecin titizlikle devam ettiğini belirterek, "Millet bahçemizde çalışmalar devam ediyor. Tamamlandığında hem bölgemizin hem de İnegöl'ümüzün cazibe merkezi olacak. Güzel bir millet bahçesi kazandırmak için ekiplerimizle birlikte yoğun şekilde çalışıyoruz" dedi.

İnegöl Millet Bahçesi, tamamlandığında doğayla iç içe yaşam alanları, sosyal donatılar ve turizmi destekleyen yapısıyla bölgeye değer katacak. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İnegöl Millet Bahçesi Projesinin İkinci Etap Çalışmaları Hızla Devam Ediyor - Son Dakika

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