İnegöl'ün toprağında taş toplama yöntemiyle verim artıyor - Son Dakika
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İnegöl'ün toprağında taş toplama yöntemiyle verim artıyor

İnegöl Belediyesi'nin ücretsiz olarak çiftçilere sunduğu taş toplama aracıyla bugüne kadar 6 bin 800 dönüm arazi taştan temizlendi. Taş toplama uygulamasıyla toprağın verimi yüzde 30 oranında artıyor.

06.08.2024 19:13
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İnegöl'ün toprağında bu yöntemle verim artıyor

BURSA - İnegöl Belediyesi'nin 2020 yılında alımını yaparak ücretsiz olarak çiftçilerin kullanımına sunduğu taş toplama aracıyla bugüne kadar 6 bin 800 dönüm arazi taştan temizlendi. 170 çiftçinin faydalandığı uygulama 4'üncü yılında da tüm hızıyla devam ediyor. Taş toplama uygulamasıyla toprağın verimi yüzde 30 oranında artıyor.

İnegöl'ü imar ederken bir yandan da şehrin değerlerine yaptığı yatırımla her alanda varlığını hissettiren İnegöl Belediyesi, tarım alanında örnek uygulamalarıyla üreticinin yanında oluyor. Sanayisi ve turizm değerleriyle beraber verimli arazileriyle güçlü bir tarım şehri olan İnegöl'ün bu alanda gelişimine katkı sunacak uygulamaları hayata geçiren İnegöl Belediyesi, 2020 yılında taş toplama aracı alımı yaparak ücretsiz olarak çiftçilerin hizmetine sunmuştu. Geride kalan 4 yılda 170 çiftçi araçla 6 bin 800 dekar arazisinin taşını temizleyerek daha verimli toprağa ulaşmış oldu.

Tüm çiftçiler randevu oluşturup ücretsiz olarak aracı kullanabiliyor

Ücretsiz olarak kullanıma sunulan taş toplama aracını kullanmak isteyen çiftçilerin 0224 724 25 82 nolu telefondan randevu oluşturması yeterli olurken, taş toplama aracıyla toprak verimliliğinde ciddi bir artış elde edildiği de ifade edildi.

Verimi yüzde 30 arttırıyor

Taş toplama aracı uygulamasına ilişkin açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, uygulamanın 2020 yılında kırsal mahalle muhtarlarının talebi üzerine hayata geçtiğini hatırlatarak, "Muhtarlarımızdan gelen bilgi neticesinde araziyi daha verimli işleyebilmek anlamında 2020 yılında taş toplama aracı alımını yaptık. Küçük ve basit bir dokunuşla toprağın içerisinde verimi azaltan taşları topraktan ayırt ederek verimi arttıran bir uygulama bu. Şehrimizde belli başlı bölgelerde benzer taş sorunu vardı. Bu arazilerimizi bu makineyle temizleyerek verimi arttırmak adına çalışmalara başladık. Ücretsiz olarak randevu oluşturan üreticilerimizin arazilerini taştan temizliyoruz. 4 yılda 170 dolayında çiftçimize ait 6 bin 800 dekar arazide bu işlem yapıldı. Yapılmaya da devam ediyor. İnşallah bu sayede arazilerimizi daha verimli şekilde kullanacağız. Verimin yüzde 30 artmasını sağlıyor bu işlem" dedi.

Kaynak: İHA

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