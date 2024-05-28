İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, Dereyalak Mahallesi\'ndeki çalışmaları inceledi

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İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, Dereyalak Mahallesi'nde yapımı devam eden ve tamamlanan çalışmaları yerinde inceledi.

İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, Dereyalak Mahalle Muhtarı Sadık Çetin ve İnönü Belediyesi Fen İşleri Birimi ekipleri ile birlikte Dereyalak Mahallesi'nde bulunan sosyal tesisler, muhtarlık binası ve çamaşırhanelerde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler sonrasında Başkan Hamamcı eksikliklerin giderilmesi, projelendirme çalışması ve inşaat faaliyetlerinin başlaması için ekiplere talimat verdi. Mahalle sakinleri tarafından yoğun ilgi ile karşılaşan Başkan Hamamcı, vatandaşlarla bol bol sohbet ettikten sonra halkın her türlü ihtiyacı için sahada olacaklarını ve hizmetlerinin devam edeceğini söyledi. - ESKİŞEHİR