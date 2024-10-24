İnönü Belediyesi Küçükbaş Hayvan Yıkama Alanı Yapımına Başladı

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İnönü Belediyesi, daha kazançlı ve verimli küçükbaş hayvan üretimi için küçükbaş hayvan yıkama alanı yapıyor.

İnönü Belediyesi'nce tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerin talepleri doğrultusunda ve Başkan Hamamcı'nın talimatıyla üreticilerin emek ve zamandan tasarruf sağlayarak daha sağlıklı bir üretim yapmalarını sağlamak amacıyla yenice mahallede yeni küçükbaş hayvan yıkama alanı yapımına başladı.

Başkan Hamamcı, hem kaliteli hem de verimli üretim için tarım ve hayvancılığa en üst seviyede destek olmaya çalıştıklarını belirtti. Hamamcı ayrıca, bu konuda çalışmalarına devam edeceğine dikkat çekti. - ESKİŞEHİR