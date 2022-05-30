İpekyolu'nda Bilal Sonses rüzgarı

VAN Van'ın İpekyolu Belediyesinin düzenlediği 'İpekfest 1. Gençlik Festivali'nin 3. gününde sahne alan ünlü şarkıcı Bilal Sonses, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

İpekyolu Belediyesi tarafından düzenlenen "İpekfest 1. Gençlik Festivali" konserlerinin finalinde ünlü şarkıcı Bilal Sonses sahne aldı. Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Kent Meydanı'nda düzenlenen konserde sahne alan Sonses, en sevilen şarkılarını Vanlı müzikseverler için seslendirdi. Binlerce Vanlı müzikseverin katıldığı konserde, severlerine müzik keyfi yaşatan Sonses; "Dön Diyemem, İçimdeki Sen, İnatçı Keçi, Yak" gibi eserlerini sevenleri için söyledi. Bilal Sonses'i dinleyen gençler; hep bir ağızdan şarkılara eşlik ederek keyifli bir gece geçirdi.

Konser alanını doldurup binlerce gencin coşkusuna ortak olan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, " Türkiye'nin en coşkulu, en heyecanlı gençliği hoş geldiniz. Çok değerli kardeşlerim, İpekyolu Belediyesinin düzenlediği İpekfest Gençlik Festivali'nin son günündeyiz. İpekyolu Belediyesi sizin için burada. Sizler için çalışmaya devam edecek. Bütün hemşehrilerimi yürekten selamlıyorum" diye konuştu.