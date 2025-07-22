İran'dan Cep Telefonlarına Casusluk Uyarısı

İran Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Birimi'nden yapılan açıklamada, cep telefonu uygulamaları üzerinden yürütülen casusluk propaganda faaliyetlerine karşı halka uyarıda bulunulurken, "Düşman istihbarat servislerinin dijital platformlar aracılığıyla iş birliği teklifinde bulunarak vatana ihanet girişimlerini artırdığı" bildirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Birimi, cep telefonu uygulamaları üzerinden yürütülen casusluk propaganda faaliyetlerine karşı vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, Düşman istihbarat servislerinin dijital platformlar aracılığıyla halka iş birliği teklifinde bulunarak vatana ihanet girişimine teşvik ettiği belirtildi. Yayımlanan yazılı açıklamada, "Düşman istihbarat servislerinin cep telefonu uygulamaları üzerinden yoğun propaganda yaparak iş birliği tekliflerinde bulunması ve bu yolla vatana ihanet girişimlerini artırması nedeniyle, bu tür propagandalara karşı dikkatli olmanız, çevrenizi bu tehditler konusunda bilgilendirmeniz ve gelen teklifleri kesin bir şekilde reddetmeniz büyük önem taşımaktadır" ifadelerine yer verildi. - TAHRAN