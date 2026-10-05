Irvine'de yaşayan kişi Çin adına ajanlık suçlamasıyla Los Angeles'ta tutuklandı - Son Dakika
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Irvine'de yaşayan kişi Çin adına ajanlık suçlamasıyla Los Angeles'ta tutuklandı

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ABD, Irvine'de yaşayan bir kişiyi Çin adına ajanlık yapmakla suçladı. Şüphelinin Los Angeles Uluslararası Havalimanı'ndan Çin'e gitmeye çalışırken FBI tarafından tutuklandığı ve 2025'te Seattle'da Tayvanlı bir hükümet yetkilisinin yakın akrabasını gözetlediği iddia edildi.

ABD'de Çin adına ajanlık faaliyetlerinde bulunduğu iddia edilen bir kişi, Los Angeles Uluslararası Havalimanı'ndan Çin'e gitmeye çalışırken tutuklandı.

ABD ve Çin arasında diplomatik gerilime yol açabilecek bir gelişme yaşandı. ABD, ülkenin California eyaletindeki Irvine şehrinde yaşayan bir kadını Çin adına ajanlık yapmakla suçladı. Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran California Merkez Bölgesi Birinci Savcı Yardımcısı Bill Essayli, 34 yaşındaki "Heather" takma adlı Wanying Zhang'ın Los Angeles Uluslararası Havalimanı'ndan Çin'e gitmeye çalışırken FBI tarafından tutuklandığını açıkladı. Şüphelinin Çin'in talimatıyla 2025 yılında ABD'nin Seattle şehrine seyahat ettiğini ve Tayvanlı bir hükümet yetkilisinin yakın bir akrabasını gözetlediğini aktaran Essayli, Zhang'ın elde ettiği fotoğraf, video ve plaka bilgilerini Çinli yetkililere gönderdiğini ifade etti. Zhang'ın bu seyahati bir suç ortağı ile koordine ettiğini ve tespit edilmekten kaçınmak için istihbarat teknikleri kullandığını aktaran Essayli, "Şahıs, yabancı bir hükümet adına faaliyet gösterdiğini ABD Adalet Bakanlığı'na hiçbir zaman bildirmemiştir. Bu federal bir suçtur" ifadelerini kullandı. Zhang'ın yarın Los Angeles şehrindeki bir federal mahkemede hakim karşısına çıkacağını belirten Essayli, suçluluğu kanıtlanana kadar tüm sanıkların masum kabul edildiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA
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