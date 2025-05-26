İş Hayatına İlk Adım Projesi Tamamlandı

Bayburt Üniversitesi Teknik Aktiviteler Topluluğu tarafından, Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı(ÜNİDES) desteğiyle yürütülen 'İş Hayatına İlk Adım' projesinin ikinci adımı başarıyla tamamlandı.

Projenin ikinci ayağının ilk gününde Dr. Öğr. Üyesi Furkan Erdoğmuş, 'İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku' konulu semineriyle katılımcılarla buluştu. İkinci gün ise Öğr. Gör. Serkan Altın, 'İş Hayatında Ergonomi' başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Etkinlik sonunda tüm oturumlara katılan öğrencilere katılım belgeleri ve hediyeleri takdim edildi. - BAYBURT