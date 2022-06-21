Aydınlı iş insanı Haluk Sabuncu geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
AK Parti Aydın İl Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sabuncu'nun abisi Haluk Sabancı geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Sabuncu'nun cenazesinin bugün ikindi namazı sonrası Beycami'den kaldırılacağı öğrenildi. - AYDIN
Kaynak: İHA
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Son Dakika › Yerel › İş İnsanı Sabuncu kalbine yenildi - Son Dakika
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