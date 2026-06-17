İskenderun'da Dünya Yoga Günü Etkinliği

HATAY'ın İskenderun ilçesinde 21 Haziran Dünya Yoga Günü kapsamında denizin üzerindeki cam terasta kadınların katılımıyla düzenlenen yoga etkinliğinde sağlıklı yaşam farkındalığı oluşturuldu.

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Hatay İl Temsilciliği öncülüğünde İl ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, antrenörler ve sporcular bir araya gelerek yoga egzersizleri yaptı. İskenderun Sahili'nde sabah saatlerinde denizin üzerindeki cam terasta bir araya gelen kadınlar, sağlıklı yaşam farkındalığı oluşturdu.Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Hatay İl Temsilcisi Derya Çağlar Öztürk, Dünya Yoga Günü'nün önemine dikkat çekmek, herkesi spora yönlendirmek amacıyla düzenledikleri etkinliğe ilgiden memnun olduklarını ifade ederek "Yoga konusunda toplumsal farkındalık oluşturmayı hedeflediğimiz bir etkinlikteyiz. 21 Haziran, dünya genelinde Dünya Yoga Günü olarak kutlanmaktadır. Bu özel güne dikkat çekmek amacıyla etkinliği gerçekleştirdikö dedi.

'HEM ZİHİNSEL HEM DE FİZİKSEL SAĞLIĞI DESTEKLİYOR'

Yoganın nefes egzersizleri ile fiziksel hareketleri bir araya getiren önemli bir disiplin olduğunu ifade eden Öztürk, bu uygulamanın bireylerin hem zihinsel hem de fiziksel sağlıklarını desteklediğini vurguladı. Yoga sayesinde insanların günlük yaşamın stresinden uzaklaşarak zihinsel anlamda dinlenme fırsatı bulduğunu kaydeden Öztürki etkinliğin yeni hizmete açılan cam terasın tanıtımına da katkı sağlamasını, aynı zamanda İskenderun'da yoga kültürünün yaygınlaşmasına ve sağlıklı yaşam bilincinin güçlenmesine destek olmayı hedeflediklerini söyledi.

Haber-Kamera Ufuk AKTUĞ-İSKENDERUN,(Hatay),