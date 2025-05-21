İslami İlimler Fakültesi İlahiyat Fakültesi Oldu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren İslami İlimler Fakültesinin adı İlahiyat Fakültesi olarak değiştirildi.

Üniversite yönetimi tarafından yapılan açıklamada, 7 Kasım 2024 tarihli ve 457/1 Senato Kararına istinaden gerçekleştirilen başvuru sonucunda, 9818 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile fakülte isminin değiştirildiği belirtildi. Üniversite tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan değişiklikle birlikte fakültenin eğitim-öğretim ve akademik faaliyetlerine Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İlahiyat Fakültesi adıyla devam edecek" denildi.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı kararı ile resmiyet kazanan bu isim değişikliği, üniversitenin akademik yapılanmasında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. - BİLECİK