İşlenmeyen Tarım Arazileri Kiraya Verilecek - Son Dakika
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İşlenmeyen Tarım Arazileri Kiraya Verilecek

İşlenmeyen Tarım Arazileri Kiraya Verilecek

Üst üste iki yıl işlenmeyen tarım arazileri, Bakanlıkça sezonluk kiraya verilecek. Eğitimler başladı.

16.09.2024 18:25
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Mülkiyeti gerçek ve tüzel kişilere ait ve üst üste iki yıl süreyle işlenmeyen tarım arazileri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımsal amaçlı sezonluk olarak kiraya verilecek. Konuyla ilgili olarak Erzincan'da eğitimler başladı.

İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmelik yürürlüğe girdi. Yönetmelik, mülkiyeti gerçek ve tüzel kişilere ait ve üst üste iki yıl süreyle işlenmeyen tarım arazilerinin, Bakanlıkça tarımsal amaçlı sezonluk olarak kiraya verilmesine ilişkin iş ve işlemleri kapsıyor.

Üst üste iki yıl süreyle işlenmeyen tarım arazileri, arazinin vasfının değiştirilmemesi ve kiralayan tarafından tarımsal üretimde kullanılması şartıyla Bakanlıkça sezonluk olarak kiraya verilecek.

Konuyla ilgili olarak Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, il ve ilçedeki personellere yönelik eğitimlere başladı. Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin'in başkanlığında yapılan eğitim toplantısına şube ve ilçe müdürleri ile konunun teknik elemanları katıldı.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, toplantıda yaptığı konuşmada, ekilmeyen arazilerin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kiraya verilmesinin amacının ülke genelinde tarımsal üretimi artırmak olduğunu kaydetti. İl Müdürü Şahin; "Kiraya verilecek arazilerin tespiti amacıyla il veya ilçe müdürlüğü bünyesinde Arazi Tespit Komisyonu oluşturulacak. " dedi.

Toplantıda daha sonra Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü'nden Ziraat Mühendisi Tarık Kadıoğlu, sistemin nasıl işleyeceği konusunda katılımcılara bilgiler verdi.

Arazi Tespit Komisyonu, kadastro parsel verileri, uydu görüntüleri, coğrafi bilgi sistemleri, diğer kamu kurumlarından elde edilecek veriler üzerinden yapılacak çalışmalar ve yerinde gerçekleştirilecek arazi kontrolleriyle işlenmeyen tarım arazilerini tespit edecek. Tespit çalışmalarına altlık teşkil edebilecek veriler Bakanlıkça sağlanacak.

İşlenmeyen tarım arazilerinin tespitinde, içinde bulunulan yılın 1 Eylül tarihi ile bölgelere göre değişen hasat dönemi dikkate alınarak en geç takip eden yılın 31 Ağustos'a kadar olan süre dikkate alınacak. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İşlenmeyen Tarım Arazileri Kiraya Verilecek - Son Dakika

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