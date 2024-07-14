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Isparta Belediyesi İtfaiyesi, Söke'deki yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor

AYDIN - Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Aydın'ın Söke ilçesindeki bir kağıt fabrikasında 3 gün önce başlayan yangını söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Yangın 12 Temmuz Cuma günü Aydın'ın Söke ilçesinde organize sanayi bölgesinde bulunan bir kağıt fabrikasının geri dönüşüm alanında başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede kontrolden çıkan yangın 3'üncü günde de devam ediyor. Havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılan yangın, üçüncü günde kağıtların bulunduğu fabrikanın ikinci kısmına sıçradı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatları doğrultusunda Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangın söndürme çalışmalarına katılmak üzere bölgeye gitti. Isparta Belediyesi İtfaiye ekipleri, bir yandan yangın söndürme çalışmalarına katılırken, diğer taraftan bölgede soğutma faaliyetleri gerçekleştiriyor.