Erzurum'un İspir ilçesinde Devedağ Grup Yolu ile okullar bölgesini birbirine bağlayan güzergahta tamamlanan sıcak asfalt çalışması bölge halkını sevindirirken, yağış sonrası ortaya çıkan drenaj ve altyapı eksiklikleri tepkilere neden oldu.

Kırsal mahallelerin ulaşım konforunu artırmak ve öğrencilerin okullara güvenli erişimini sağlamak amacıyla Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından Devedağ Grup Yolu güzergahında başlatılan sıcak asfalt ve yol çizgi çalışmaları tamamlandı. Bölge sakinleri, ulaşım standardını yükselten yatırım dolayısıyla Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e teşekkür etti.

Yağış sonrası su birikintileri oluştu

Hizmete açılan yolun bazı kesimlerinde son yağışların ardından su birikintileri meydana geldi. Yol kenarlarında ve şev diplerinde biriken çamurlu suların, menfez ve tahliye hatlarındaki yetersizlik nedeniyle yer yer asfalt kaplamanın üzerine taştığı gözlendi. Vatandaşlar, okul güzergahında bulunan ve yoğun kullanılan yolda oluşan birikintilerin, özellikle kış aylarında yaşanacak don olaylarıyla birlikte sürüş güvenliğini tehlikeye atabileceğine dikkat çekti.

Vatandaşlardan saha denetimi talebi

Yatırımın kısa sürede zarar görmesinden endişe duyduklarını belirten mahalle sakinleri, İspir'deki saha kontrol ve teslim mekanizmasını eleştirdi.

Konuya ilişkin görüşlerini dile getiren vatandaşlar, yapılan hizmetin kıymetli olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Başkanımız Mehmet Sekmen'in vizyonu ve hizmet anlayışı ortada. Bu aksaklıkların kendisinin bilgisi dahilinde olduğuna ihtimal vermiyoruz. Ancak menfez, yan hendek ve su tahliye düzenlemeleri tamamlanmadan yolun teslim alınması, büyük emeklerle yapılan asfaltı bozulmaya açık hale getiriyor. Saha denetim ekiplerinin bu eksiklikleri gözden kaçırması kabul edilemez."

Bölge halkı, yeni yapılan yolun uzun ömürlü olması ve trafik güvenliğinin sağlanması için yetkili birimlerin sahada inceleme yaparak drenaj ve menfez eksikliklerini gidermesini talep ediyor.