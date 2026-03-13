İsrail, Hizbullah hedeflerini vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail, Hizbullah hedeflerini vurdu

13.03.2026 03:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

IDF, Beyrut ve Güney Lübnan'daki Hizbullah karargahlarına saldırı düzenlediğini duyurdu.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Beyrut ve Güney Lübnan'daki Hizbullah karargahlarının vurulduğunu duyurarak saldırıların görüntülerini yayınladı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut ve Güney Lübnan'daki Hizbullah karargahlarına yapılan yeni bir saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Hizbullah'ın kasıtlı olarak Lübnan genelindeki sivil yerleşim bölgelerine konuşlandığı savunularak, "Bu, örgütün Lübnan vatandaşlarını terörist amaçları için acımasızca kullanmasının bir başka örneğidir" denildi. Saldırılarda sivil kayıplar yaşanmasını önlemek için bazı tedbirler alındığı öne sürülerek, "Erken uyarı sistemleri, hassas güdümlü mühimmat kullanımı ve hava gözlemi dahil farklı adımlar atılmıştır" ifadeleri kullanıldı. İsrail'in, "Hizbullah'ın İran rejiminin himayesi altında faaliyet göstermesini engellemek için gerekli adımları atacağı" vurgulandı.

İsrail'den Gazze Şeridi'ne saldırı

IDF'den yapılan bir diğer açıklamada, 4 terör unsurunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Sarı Hattı geçerek varılan anlaşmayı ihlal ettiği öne sürüldü. Bunun üzerine bölgeye saldırı düzenlendiği ve 4 kişinin etkisiz hale getirildiği bildirildi. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Beyrut, İsrail, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İsrail, Hizbullah hedeflerini vurdu - Son Dakika

İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Düşünmeden hareket etti, evlat katili oldu Düşünmeden hareket etti, evlat katili oldu
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım BAL’dan da düştü Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım BAL'dan da düştü
İran’daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var İran'daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var
SGK denetimde 650 bin emeklilik iptal edildi, sizin de olabilir SGK denetimde! 650 bin emeklilik iptal edildi, sizin de olabilir
650 kişiye büyük şok: Emeklilikleri iptal edildi, maaşları geri ödeyecekler 650 kişiye büyük şok: Emeklilikleri iptal edildi, maaşları geri ödeyecekler

00:55
Trump, İran’da bataklığa saplanıyor Yine uçakları düştü
Trump, İran'da bataklığa saplanıyor! Yine uçakları düştü
00:22
İran’ın, İsrail’in istihbarat merkezini vurduğu iddiası
İran'ın, İsrail'in istihbarat merkezini vurduğu iddiası
00:19
İspanyollarla dostluk rüzgarı Samsun, Atatürk ve Pedro Sanchez tezahüratlarıyla inledi
İspanyollarla dostluk rüzgarı! Samsun, Atatürk ve Pedro Sanchez tezahüratlarıyla inledi
00:14
İran, Erbil’de Peşmerge-Fransız askeri üssünü vurdu
İran, Erbil'de Peşmerge-Fransız askeri üssünü vurdu
23:37
Artan petrol fiyatları Rusya’nın işine yaradı
Artan petrol fiyatları Rusya'nın işine yaradı
22:59
Netanyahu gerçek niyetini itiraf etti, daha konuşmasını bitirmeden İran’dan füzeli yanıt geldi
Netanyahu gerçek niyetini itiraf etti, daha konuşmasını bitirmeden İran'dan füzeli yanıt geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 04:24:03. #.0.5#
SON DAKİKA: İsrail, Hizbullah hedeflerini vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.