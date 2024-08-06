İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları devam ediyor - Son Dakika
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Yerel

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları devam ediyor

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında can kaybı ve yaralı sayısı artıyor. Son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 30 sivil hayatını kaybetti, 66 sivil yaralandı. Toplam can kaybı 39 bin 653'e, yaralı sayısı 91 bin 535'e yükseldi.

06.08.2024 13:32
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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında toplam can kaybı 39 bin 653'e, yaralı sayısı 91 bin 535'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana devam ediyor. Saldırılar 305 gündür yoğun bir şekilde sürerken, bölgede bilanço günden güne artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 30 sivilin hayatını kaybettiğini, 66 sivilin de yaralandığını açıkladı.

Bölgede saldırıların başından bu yana ortaya çıkan bilançonun da yer aldığı açıklamada, toplam can kaybının 39 bin 653'e, yaralı sayısının da 91 bin 535'e yükseldiği bildirildi.

İsrail'den Hizbullah'a saldırı: 4 ölü

Lübnan güvenlik kaynakları, İsrail'in Hizbullah'a yönelik saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise 4 kişinin öldüğü bildirildi. Güvenlik kaynakları ölen 4 kişinin de Hizbullah mensubu olduğunu açıklayarak, "İsrail, Maifadoun kasabasında bir evi hedef aldı. Ölenlerin hepsi Hizbullah mensubu" ifadelerini kullandı.

İsrail: "Hamas yetkilisi öldürüldü"

İsrail Savunma Kuvvetleri (IF) tarafından yapılan açıklamada, dün gece gerçekleştirilen saldırıda Gazze Şeridi'ne "silah kaçakçılığı" yaptığı gerekçesiyle Hamas yetkilisi Muhammad Mahasna'nın öldürüldüğünü açıkladı. - GAZZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları devam ediyor - Son Dakika

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