İsrail'in jet yakıtları, Türkiye'den gidiyor iddiası yalanlandı

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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) " İsrail'in jet yakıtları, Türkiye'den gidiyor" iddialarının doğru olmadığını, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) verilerinde de görülen jet yakıt satışının İsrail savaş uçaklarıyla herhangi bir ilgisi bulunmadığını açıkladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaparak, "İsrail'in jet yakıtları, Türkiye'den gidiyor" iddialarını yalanladı. Yapılan paylaşımda, bahse konu yakıtın Türkiye topraklarında İsrail'e ait sivil uçaklar için alınan yakıt olduğu vurgulanarak, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'İsrail'in jet yakıtları, Türkiye'den gidiyor' iddiası doğru değildir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) verilerinde de görülen jet yakıt satışının İsrail savaş uçaklarıyla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Bahse konu yakıt, İsrail'e gönderilen bir yakıt değil, tamamen Türkiye topraklarındaki havalimanlarında İsrail'e ait sivil uçaklar için satın alınan jet yakıtıdır. Yakıt alan uçakların tamamı yolcu uçağıdır. Kamuoyunun hassasiyetleri üzerinden yürütülen manipülasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz" denildi. - ANKARA