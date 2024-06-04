İstanbul'a turizmde önemli katkı: MSC Splendida kruvaziyer gemisi Galataport Limanı'na demir attı

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İstanbul'un turizmine önemli katkı sunması hedeflenen 333 metre uzunluğundaki MSC Splendida kruvaziyer gemisi, Galataport Limanı'na demir attı. Havadan çekilen görüntülerde, 4 bin 363 yolcu kapasiteli yüzen şehrin büyüklüğü gözler önüne serildi.

Galataport Limanı, 4 bin 363 yolculu MSC Splendida kruvaziyer gemisini ağırladı. Hem Türkiye'nin hem de İstanbul'un turizmine önemli katkı sağlaması hedeflenen kruvaziyer gemisinin yolcuları, mega kentin önemli noktalarını ziyaret etmek için gemiden ayrıldı. Yaz sezonu boyunca İstanbul hareketli seferlerini gerçekleştirecek olan MSC Splendida, 17 Ekim'e kadar 9 gece 10 günlük programlarıyla Ege ve Adriyatik turu çerçevesinde 17 defa İstanbul'u ziyaret edecek. İstanbul'dan hareketle başlayan tur, Yunanistan'da Korfu, Katakolon, Heraklion Girit'e, Pire Atina ile İtalya'da ise Bari, Trieste ve Venedik limanlarına ek olarak Kuşadası'na da uğrayarak İstanbul'a geri dönecek. Tam pansiyon konaklama kapsamında dev gemide sabah, öğle ve akşam yemekleri 20 saat açık büfe bulunuyor. 18 katlı gemide yolculuk, tüm eğlence ve aktiviteler dahil olarak kişi başı 699 Euro başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca dev geminin 18. katında yat kulüp konsepti bulunuyor. 40'tan fazla milletin yer aldığı gemi hakkında firmanın Yönetici Direktörü Norbert Stiekema basın açıklaması yaptı. Öte yandan, 333 metre uzunluğunda ve 38 metre genişliğindeki yüzen şehir havadan görüntülendi.

"Gemimiz 4 bin 363 yolcu kapasitesine sahip"

Gemi hakkında bilgi veren firmanın Türkiye Ülke Müdürü Işın Hekimoğlu, "Gemimiz, 4 bin 363 yolcu kapasitesine sahip, bin 637 tane de kabini bulunuyor. Yaz sezonu boyunca İstanbul'dan hareketle 9 gece 10 günlük programını devam ettirecek. 4 Haziran ve 17 Ekim tarihleri arasında 17 kere İstanbul Limanı'nda olmasını planlıyoruz. Gemimizin yaz programında, Yunanistan'ın Korfu, Katakolon, Heraklion Girit ve bazı tarihlerde Pire Atina aynı zamanda İtalya'nın Bari, Trieste ve Venedik şehirlerine ulaşma imkanınız oluyor. Gemimiz 18 katlı, 14 katına da misafirlerimizin erişimi mevcut. 22 gemimiz bulunuyor. 22 tane gemimizin 15 tanesinde ise 6 yıldızlı segment diye adlandırdığımız yat kulüplerimiz bulunuyor. Şu an içinde bulunduğumuz gemimizin de en üstünde yine bu segmentteki yat kulübümüz mevcut. Gemimizde İtalyan misafirlerimizin daha ağırlıklı olduğunu söyleyebilirim. Türkiye'de kalkışlı gemilerimizi örnek olarak verirsek, burada kişi başı fiyatlarımız 699 Euro'dan başlıyor. Birden fazla kabin ve segment seçeneğimiz var. Fiyatlandırmalarda bu seçeneklere göre değişiklik gösteriyor" dedi. - İSTANBUL