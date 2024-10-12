İstanbul Boğazı, makine arızası yapan kuru yük gemisinin Ahırkapı'ya çekilmesinin ardından gemi trafiğine açıldı.
İsrail'den Bulgaristan'a giden 106 metre boyundaki B Line isimli kuru yük gemisinin Beşiktaş Akıntıburnu önlerinde makine arızası yapması nedeniyle çift yönlü gemi trafiğine kapatılan İstanbul Boğazı, geminin Ahırkapı Demir Sahası'na çekilmesinin ardından tekrar gemi trafiğine açıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "B Line isimli gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda kılavuz kaptanımız refakatinde ve
römorkörlerimizin eşliğinde Ahırkapı'ya emniyetle demirletildi" ifadeleri yer aldı. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › İstanbul Boğazı'na Gemi Trafigi Yeniden Açıldı - Son Dakika
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