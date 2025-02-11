İstanbul'da Kar Nedeniyle Eğitime Ara

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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul'un kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışı, şehrin güneyinde ve merkez ilçelerinde etkili olmamaktadır. Başakşehir, Beylikdüzü, Esenyurt, Beykoz, Avcılar, Arnavutköy ve Sultangazi'de eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 7 ilçede eğitime bir gün ara verildi. İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul'un kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışı, şehrin güneyinde ve merkez ilçelerinde etkili olmamaktadır. Bu nedenle şehir genelinde eğitime ara verilmesi söz konusu değildir. Kar yağışının etkili olduğu ilçelerimizdeki okullarda eğitime ara verilmesine ilişkin, İlçe Umumu Hıfsa Kurulları yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda Başakşehir, Beylikdüzü, Esenyurt, Sultangazi, Beykoz, Avcılar ve Arnavutköy ilçelerimizde İlçe Umumu Hıfsa Kurulu kararıyla eğitime bir gün süreyle (11.02.2025 Salı Günü) ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL