İstanbul\'da Metrobüs Çalışmaları Trafiği Durma Noktasına Getirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ye bağlı ekipler, Sefaköy metrobüs durağında köprünün üst tabla montajı için sabahın erken saatlerinde çalışmalara başlarken, yolun bir kısmının trafiğe kapatılması trafiği durma noktasına getirdi. Vatandaşlar duruma tepki gösterirken yaşanan yoğunluk dron ile havadan görüntülendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince E-5 karayolu Sefaköy metrobüs durağına yapımına başlanan köprünün üst tabla montajı vinç yardımıyla bu sabah saatlerinde yerine yerleştirilmek için getirildi. Bu işlem için sabahın erken saatlerinden itibaren yolun Edirne istikameti trafiğe kapatılırken ulaşım yan yol üzerinden sağlandı. Yaşanan bu durum nedeniyle E-5 karayolunda yoğun trafik meydana geldi. Öte yandan çalışma nedeniyle tek şeride düşürülen metrobüs yolunda da uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar duruma tepki gösterirken yaşanan yoğunluk ve çalışmalar dron ile havadan görüntülendi.

1 buçuk saat trafikte kaldığını söyleyen bir vatandaş, "Yaklaşık 1 buçuk saattir buradayız. Bu nasıl bir şeydir. Niye bu kadar insana eziyet ediyorlar" diyerek tepki gösterdi.

Avcılar'a gitmek için trafikte kalan başka bir vatandaş ise "Sadece Yenibosna'dan buraya 1 buçuk saatte geldim. Avcılar'a gideceğim" dedi. - İSTANBUL