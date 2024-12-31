İstanbul'da Yılbaşı İçin Trafik Tedbirleri Alındı - Son Dakika
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İstanbul'da Yılbaşı İçin Trafik Tedbirleri Alındı

İstanbul Valiliği, yılbaşı etkinlikleri kapsamında bazı yolların 31 Aralık ve 1 Ocak'ta saat 14.00 itibarıyla trafiğe kapatılacağını duyurdu. Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş ve Kadıköy'de kapatılacak yollar ve alternatif yollar açıklandı.

31.12.2024 09:35
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İstanbul Valiliği, yılbaşı tedbirleri çerçevesinde saat 14.00 itibarıyla bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "31 Aralık ve 1 Ocak 2025 gecesinde saat 14.00 itibarıyla Beyoğlu/ İstiklal Caddesi'ne çıkan 16 cadde/12 sokak, Şişli'de 3 cadde/4 sokak, Beşiktaş'ta 1 cadde/ 3 sokak araç trafiğine kapatılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Beyoğlu'nda kapatılacak yollar şunlar:

"İstiklal Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar

Takı Zafer Caddesi

Sıraselviler Caddesi Hocazade sokak kesişiminden Taksim Meydan istikameti

Asmalı Mescit Caddesi

Dünya Sağlık Sokak

Osmanlı Sokak .

Tarlabaşı Bulvarı üzerinde Zambak Sokak, Atıf Yılmaz Caddesi (Sakızağacı Taksi Durağı) ve Balo Sokak girişleri

Yeni Çarşı Caddesi, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak'tan İstiklal Caddesi'ne gidiş istikameti

Sıraselviler Caddesi'ne çıkan Aslan Yatağı Sokak, Kazancı Yokuşu

Hamalbaşı Caddesi Ömer Hayyam Caddesi kesişiminden itibaren

Meşrutiyet Caddesi Karayel Sokak kesişiminden itibaren Hamalbaşı Caddesi istikameti

İlk Belediye Caddesi

Ensiz Sokak

Kumbaracı Yokuşu

Postacılar Sokak

Yeniçarşı Caddesi-Hayriye Caddesi kesişiminden itibaren trafiğe kapatılacaktır"

Alternatif yollar ise "Tarlabaşı Bulvarı, Meclis-i Mebusan Caddesi, Mete Caddesi, İnönü Caddesi, Kemeraltı Caddesi, Refik Saydam Caddesi, Tersane Caddesi" olarak belirtildi.

Şişli'de kapatılacak yollar şunlar:

"Mim Kemal Öke Caddesi-Vali Konağı Cad. kesişimi ile Abdi İpekçi Caddesi dönüşleri arası

Abdi İpekçi Caddesi

Bostan Sokak

Atiye Sokak

Altın Sokak

Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu Sokak."

Alternatif yollar ise "Teşvikiye Caddesi, Valikonağı Caddesi, Rumeli Caddesi, Halaskargazi Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi'ne yönlendirilecektir" olarak açıklandı.

Beşiktaş'ta kapatılacak yollar şunlar:

"Kuruçeşme Mahallesi Kireçhane Sokak-Çağrı Sokak Kesişiminden Alay Emini Sokak kesişimine kadar Kuruçeşme istikameti trafiğe kapatılacak ve araç akımı Ulus Mahallesi İstikametine yönlendirilecek."

Alternatif yollar ise "Yeşilpınar Sokak, Yol Sokak ve Ahmet Adnan Saygun Caddesi" olarak açıklandı.

Kadıköy'de kapatılacak yollar şunlar:

"Kadıköy ilçesi Osmanağa-Caferağa Mahalleleri;

General Asım Gündüz Caddesi - Kırtasiyeci Sokak kesişimi

General Asım Gündüz Caddesi - Serasker Caddesi kesişimi

General Asım Gündüz Caddesi - Nailbey Sokak kesişimi

General Asım Gündüz Caddesi - Nazmi Bey Sokak kesişimi

General Asım Gündüz Caddesi - Sakız Gülü Sokak kesişimi

General Asım Gündüz Caddesi - Dr. İhsan Ünlüer Sokak kesişimi

General Asım Gündüz Caddesi - Şair Latifi Sokak kesişimi

Söğütlü çeşme Caddesi - Bestekar Dilhayat Sokağı kesişimi

Söğütlü çeşme Caddesi - Pavlonya Sokağı kesişimi

Dr. Esat Işık Caddesi - Badem Altı Sokak kesişimi

Badem Altı Sokak - Ruşenağa Sokak kesişimi

Badem Altı Sokak - Dalga Sokak kesişimi

Badem Altı Sokak - Moda Caddesi Kesişimi

Leylek Sokak - Fırıldak Sokak Kesişimi

Leylek Sokak - Gürbüztürk Sokak Kesişimi

Tuğlacı Emin Bey Sokak-Cemal Süreya Sokak kesişimi

Damga Sokak-Mühürdar Bağı Sokak kesişimi

Mühürdar Caddesi -Damga Sokak kesişimi

Damga Sokak -Albay Faik Sözener Caddesi kesişimi

Albay Faik Sözener Caddesi -Misbah Muayyes Sokak kesişimi

Albay Faik Sözener Caddesi - Muvakkithane Caddesi kesişimi

İskele Polis Merkezi Amirliği ile Damga Sokak kesişimi (Moda istikametine akım verilmeyecek)

Kadıköy Caddebostan Mahallesi:

Caddebostan İskele Sokak ve bu güzergaha bağlanan tüm cadde ve sokak kesişimleri oluşacak trafik yoğunluğuna göre trafiğe kapatılacaktır."

Alternatif yollar ise "General Asım Gündüz Caddesi, Dr. Esat Işık Caddesi, Rıhtım Caddesi, Söğütlüçeşme Caddesi, Çetin Emeç Bulvarı, Abdulkadir Noyan Sokak" olarak açıklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul'da Yılbaşı İçin Trafik Tedbirleri Alındı - Son Dakika

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