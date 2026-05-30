İstanbul Havalimanı'nda Dönüş Yoğunluğu
İstanbul Havalimanı'nda Dönüş Yoğunluğu

30.05.2026 17:56
Kurban Bayramı'nın son günü, İstanbul Havalimanı'nda 289 bin yolcu bekleniyor.

Kurban Bayramı'nın son gününde, İstanbul Havalimanı'nda dönüş yoğunluğu başladı. 31 Mayıs Pazar günü İstanbul Havalimanı'nın, 289 bin yolcuya ev sahipliği yapması bekleniyor.

Kurban Bayramı'nın son gününde, tatilini İstanbul dışında geçirenler ve tatil için megakente gelen yerli ve yabancı turistler, İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu. Uçuş seferlerinde herhangi bir aksaklık yaşanmadığı bilgisine ulaşılırken, 31 Mayıs Pazar günü planlanan bin 748 sefer ile İstanbul Havalimanı'nın 289 bin yolcuya ev sahipliği yapması bekleniyor. Edinilen bilgiye göre, bayram tatili boyunca, uçuş sayısı ve beklenen yolcu sayısı bakımından, İGA'da yeni bir rekor olması ön görülüyor.

İstanbul'a dönüş yapan vatandaşlar konuştu

Bayram tatilini ailecek memleketi Mersin'de geçirdiklerini belirten Hikmet Göçer, "Biz Mersin'den geldik. Mersin'de büyükannemizin yanına gittik. Güzel geçti. Kızım, babaannesiyle, halalarıyla zaman geçirdi. Memleketimizi özlemişiz, orada biraz zaman geçirdik. Gezmediğimiz yerleri gezdik. Uzun zamandır özlemiştik" şeklinde konuştu.

Bayramı memleketi Van'da geçirdiğini söyleyen Dilan Akın ise, "Bayramda memleketim Van'daydım. Bayram için gitmiştim, şu an buradayım. Birkaç gün burada kaldıktan sonra okuduğum şehre döneceğim" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Havalimanı, Kurban Bayramı, Yerel Haberler, Ulaşım, Turizm, Pazar, Yaşam, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 17:56:22.
