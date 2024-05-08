İstanbul Havalimanı\'nda Kargo Uçağı Kazası: 2 Pilot Tahliye Edildi

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda ön iniş takımının açılmaması üzerine Fedex Havayolları'na ait kargo uçağının gövde üzerine inmesinin ardından 2 pilotun tahliye edildiğini ve o pistin uçuşlara kapatıldığı söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda meydana gelen kargo uçağı kazasıyla ilgili açıklama yaptı. Ön iniş takımı açılmayınca önce arka tekelekleri açılan ardından gövde üzerine inen Fedex Havayolları'na ait kargo uçağı kazasına ilişkin inceleme başlatıldı. Bakan Uraloğlu, 2 pilotun tahliye edildiğini ve pilotların sağlık durumunun iyi olduğu söyledi. Uçağın indiği pistin uçuşlara kapatıldığı söyleyen Bakan Uraloğlu, kazanın nedeninin teknik incelemenin ardından belli olacağını ifade etti. - İSTANBUL