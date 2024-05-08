İstanbul Havalimanı'nda Kargo Uçağı Kazası: 2 Pilot Tahliye Edildi - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı'nda Kargo Uçağı Kazası: 2 Pilot Tahliye Edildi

İstanbul Havalimanı\'nda Kargo Uçağı Kazası: 2 Pilot Tahliye Edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda meydana gelen kargo uçağı kazasıyla ilgili açıklama yaptı. Fedex Havayolları'na ait kargo uçağı, ön iniş takımının açılmaması üzerine gövde üzerine inmek zorunda kaldı. 2 pilot tahliye edildi ve sağlık durumları iyi. Uçağın indiği pist uçuşlara kapatıldı ve kazanın nedeni teknik inceleme sonucunda belirlenecek.

08.05.2024 10:28  Güncelleme: 10:29
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda ön iniş takımının açılmaması üzerine Fedex Havayolları'na ait kargo uçağının gövde üzerine inmesinin ardından 2 pilotun tahliye edildiğini ve o pistin uçuşlara kapatıldığı söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda meydana gelen kargo uçağı kazasıyla ilgili açıklama yaptı. Ön iniş takımı açılmayınca önce arka tekelekleri açılan ardından gövde üzerine inen Fedex Havayolları'na ait kargo uçağı kazasına ilişkin inceleme başlatıldı. Bakan Uraloğlu, 2 pilotun tahliye edildiğini ve pilotların sağlık durumunun iyi olduğu söyledi. Uçağın indiği pistin uçuşlara kapatıldığı söyleyen Bakan Uraloğlu, kazanın nedeninin teknik incelemenin ardından belli olacağını ifade etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul Havalimanı'nda Kargo Uçağı Kazası: 2 Pilot Tahliye Edildi - Son Dakika

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