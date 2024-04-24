İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Burgazada'daki arsa ve metruk binaları kiraya çıkarıyor - Son Dakika
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İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Burgazada'daki arsa ve metruk binaları kiraya çıkarıyor

İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Burgazada\'daki arsa ve metruk binaları kiraya çıkarıyor

İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Burgazada'da bulunan Köknar ve Kalpazankaya'daki arsa ve üzerindeki 2 adet metruk binayı ihale yöntemiyle kiraya çıkarmaya karar verdi. İhaleye katılacak olan kişilerin geçici teminat olarak 414 bin TL ödemesi gerekiyor. İhale, 8 Mayıs 2024 tarihinde İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek.

24.04.2024 14:19
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İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü tarafından, Burgazada Madam Marta Koyu'nun da içinde bulunduğu Köknar ve Kalpazankaya'daki arsa ve arsa üzerindeki 2 adet metruk bina ihale yöntemiyle kiraya çıkarıldı.

İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü'nün, Burgazada Madam Marta Koyu'nun da içinde bulunduğu Köknar ve Kalpazankaya'daki arsa ve arsa üzerindeki 2 adet metruk binayı ihale yöntemiyle kiraya çıkardığı öğrenildi. İhaleye çıkacak olan 56.298.68 m2 sahalı taşınmazın muhammen bedelinin aylık 150 bin TL olduğu, ihaleye katılacak olan kişilerin ise 414 bin TL geçici teminat ödeyeceği kaydedildi. Açık teklif usulü ile yapılacak olan ihalenin, 8 Mayıs 2024 tarihinde saat 10.00'da, İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının -1. katında yapılacağı belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Burgazada'daki arsa ve metruk binaları kiraya çıkarıyor - Son Dakika

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