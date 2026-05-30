İstanbullular Bayramda Belgrad Ormanı'na Akın Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbullular Bayramda Belgrad Ormanı'na Akın Etti

30.05.2026 17:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı'nın son gününde İstanbullular, Belgrad Ormanı'nda yoğun kalabalık oluşturdu.

Kurban Bayramı tatilinin son gününde güneşli havayı fırsat bilen İstanbullular, Belgrad Ormanı'na akın etti.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde evde kalmak istemeyen İstanbulluların adresi Belgrad Ormanı oldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren doğayla iç içe vakit geçirmek ve piknik yapmak isteyen binlerce vatandaş orman girişinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Piknik alanlarının tamamen dolduğu ormanda, vatandaşlar araçlarını park edecek yer bulmakta güçlük çekti. Yeşil alanlarda yer kapma yarışının yaşandığı bayramın son gününde, aileler mangal yakıp kahvaltı yaparken, çocuklar ise oyun alanlarında tatilin keyfini çıkardı.

Ormanda yaşanan sıra dışı kalabalık, şehirler arası yolculuk yapacak olanları da vurdu. Ankara'da öğrenci olduğunu ve yoğunluk nedeniyle mahsur kaldığını belirten Senanur Çatal, "Bayramın son gününde ailemle vakit geçirmek için erken saatlerde geldik ama yer bulmakta çok zorlandık. Ankara'da öğrenciyim, normalde bugün saat 12.00'de biletine sahip olduğum otobüsle yola çıkacaktım. Ancak ormanın içindeki bu yoğun trafikten ve kalabalıktan dışarı çıkamadık. Bu yüzden biletimi ertelemek zorunda kaldım, resmen buradan çıkamadık" diyerek yaşanan yoğunluğu ifade etti.

Oğlunun doğum gününü kutlamak için ailesiyle ormana gelen bir vatandaş ise kalabalığı şaşkınlıkla karşıladığını belirterek, "Bayramın son günü, şansımıza oğlumuzun da doğum günüydü. Hep beraber toplandık, ortam çok güzel ama aşırı bir kalabalık var. Sanki bütün İstanbul buraya yığılmış gibi, iğne atsan yere düşmeyecek bir ortam var ama yine de ailecek güzel geçiyor" dedi.

Sabah kahvaltısı için erken saatte yer kapmaya geldiklerini söyleyen Abdullah Arar, "Sabah kahvaltısı yapmak için buraya geldik ama İstanbul neredeyse hep buraya toplanmış, biz de ailecek buradayız" şeklinde konuştu.

Kadıköy'den Belgrad Ormanı'na piknik yapmaya gelen Yunus Genceroğlu, "Bayramın son gününü ailecek piknikle değerlendirmek istedik. Hava gayet güzel, ortam biraz kalabalık ama iyi vakit geçiriyoruz" derken, arkadaş grubuyla eğlenen Ebru Yılmaz ise, "Kuzenlerimizle ve arkadaşlarımızla birlikte bayramın son gününü Belgrad Ormanı'nda değerlendirelim dedik. Kahvaltımızı yaptık, akşam da mangal yakacağız. Ormanın keyfini sürüyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Etkinlikler, 3. Sayfa, Belgrad, Kültür, Yaşam, Yerel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbullular Bayramda Belgrad Ormanı'na Akın Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Teknik direktörlük yapan eski futbolcu, 11 dekarlık arazide organik vişne üretiyor Teknik direktörlük yapan eski futbolcu, 11 dekarlık arazide organik vişne üretiyor
Rusya, Ermenistan’dan gelen milyonlarca şişe maden suyunun satışını yasakladı Rusya, Ermenistan'dan gelen milyonlarca şişe maden suyunun satışını yasakladı
Türkiye’de ilk kez üretildi, denizlerin derinliklerine bırakılacak Türkiye'de ilk kez üretildi, denizlerin derinliklerine bırakılacak
Murat Karayalçın’dan ’yeni parti’ açıklaması: Tasfiye olursa düşünülmeli Murat Karayalçın'dan 'yeni parti' açıklaması: Tasfiye olursa düşünülmeli
Kongo’da Ebola salgını büyüyor: Vaka sayısı bini aştı, 12 ülke için yüksek risk alarmı verildi Kongo'da Ebola salgını büyüyor: Vaka sayısı bini aştı, 12 ülke için yüksek risk alarmı verildi
Trump, İran konusundaki nihai kararını vermek üzere toplantıya girdi Trump, İran konusundaki nihai kararını vermek üzere toplantıya girdi

17:21
Antonio Conte’nin Fenerbahçe’den istediği paraya bakın
Antonio Conte'nin Fenerbahçe'den istediği paraya bakın
15:02
Özgür Özel kalabalıkla Anıtkabir’e yürüdü: Bu iktidar yürüyüşünün ilk adımıdır
Özgür Özel kalabalıkla Anıtkabir'e yürüdü: Bu iktidar yürüyüşünün ilk adımıdır
15:01
Ankara’da iki ayrı CHP mitingi Katılım farkı dikkat çekti
Ankara'da iki ayrı CHP mitingi! Katılım farkı dikkat çekti
14:27
Kılıçdaroğlu: Gafilleri koynumda beslediğim için, FETÖ ajanlarını fark edemediğim için beni affedin
Kılıçdaroğlu: Gafilleri koynumda beslediğim için, FETÖ ajanlarını fark edemediğim için beni affedin
14:21
Özgür Özel Güvenpark’ta halka sesleniyor: Bugün iktidar yürüyüşü başlatmanın günüdür
Özgür Özel Güvenpark'ta halka sesleniyor: Bugün iktidar yürüyüşü başlatmanın günüdür
14:11
Tarafını belli eden Mansur Yavaş’ın zor anları Atılan slogan nedeniyle konuşamadı
Tarafını belli eden Mansur Yavaş'ın zor anları! Atılan slogan nedeniyle konuşamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 17:27:47. #.0.5#
SON DAKİKA: İstanbullular Bayramda Belgrad Ormanı'na Akın Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.