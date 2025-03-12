İstiklal Marşı'nın 104. Yılı Oltu'da Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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İstiklal Marşı'nın 104. Yılı Oltu'da Coşkuyla Kutlandı

İstiklal Marşı\'nın 104. Yılı Oltu\'da Coşkuyla Kutlandı

Oltu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından, İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yılı kapsamında düzenlenen etkinlikte saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve çeşitli sunumlar yapıldı. Öğrencilere ödüller verildi ve İstiklal Marşı’na dair etkinliklerle büyük bir coşku yaşandı.

12.03.2025 12:44  Güncelleme: 12:47
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Bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşımızın kabulünün 104. yılı, Oltu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen anlamlı bir etkinlik ile kutlandı. 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy anma programı, Oltu Kaymakamlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından, günün anlam ve önemini vurgulayan bir konuşma yapıldı. Etkinlikte "Bir Yıldız, Bir Hilal, İlelebet İstiklal" adlı sunum, "Gitme Ey Yolcu" adlı şiir, Oratoryo, "Zulmu Alkışlayamam" şiiri ve "Korkma" adlı gösteri büyük ilgi topladı. Program, dua ve ödül töreni ile sona erdi.

İlçe genelinde düzenlenen "Bir Yıldız, Bir Hilal, İlelebet İstiklal" temalı yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini, Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Oltu Garnizon Komutanı Hakan Yay ve Oltu Belediyesi Başkan Yardımcısı İsrafil Aslan takdim etti. Yarışmalar, ilkokullar arası resim, ortaokullar arası şiir ve liseler arası kompozisyon dallarında yapıldı.

Ayrıca, anaokulu öğrencilerinden İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezberleyenlere sertifikaları Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik tarafından verildi.

Programa, Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Oltu Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Hakan Yay, Oltu Belediye Başkan Yardımcısı İsrafil Aslan, Oltu İlçe Emniyet Müdürü Yasin Pala, Oltu Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Erdal Hastürk, Oltu İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin, siyasi parti ilçe başkanları, kurum ve kuruluş müdürleri katıldı.

Etkinlik, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'un hatırlanmasıyla, katılımcılara büyük bir gurur ve coşku yaşattı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Oltu, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstiklal Marşı'nın 104. Yılı Oltu'da Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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