İtalya'daki helikopter kazasında yaşamını yitiren Serhat Kenar'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu - Son Dakika
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İtalya'daki helikopter kazasında yaşamını yitiren Serhat Kenar'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu

24.06.2022 15:08

İtalya'nın Lucca şehrinden kalkış yaptıktan bir süre sonra Apenin Dağları'nda düşen helikopter kazasında yaşamını yitiren Eczacıbaşı çalışanı Serhat Kenar, memleketi Adana'da gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenazede Kenar'ın annesi ve eşinin feryadı yürek parçaladı.

İtalya'nın Lucca şehrinden havalandıktan bir süre sonra Apenin Dağları'nda düşen helikopter kazasından hayatını kaybeden Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Manisa Fabrika Üretim Yöneticisi Serhat Kenar'ın naaşı kazadan iki hafta sonra, memleketi Adana'ya getirildi. Helallik alınması için evine getirilen Kenar'ın tabutuna gözyaşları içinde sarılan eşi Gözde ile annesi Fatma Kenar'ın feryadı yürekleri dağladı.

4 ÇALIŞANIN CENAZESİ DÜN GECE GETİRİLDİ

İtalya'nın Lucca şehrinden 9 Haziran Perşembe günü havalandıktan bir süre sonra radar teması kesilen ve daha sonra Apenin Dağları'nda enkazına ulaşılan helikopterde, 4'ü Türk olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetmişti. Eczacıbaşı çalışanı olan 4 Türk'ün cenazesi İtalya'daki işlemlerin tamamlanmasının ardından Milano'dan havalanan uçakla dün gece saatlerinde İstanbul'a getirildi.

İtalya'daki helikopter kazasında hayatını kaybeden Serhat Kenar'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Manisa Fabrika Üretim Yöneticisi Serhat Kenar'ın cenazesi de öğle saatlerinde memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Mustafabeyli Mahallesi'ne ulaştırıldı. Evinde helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazının ardından Serhat Kenar, Mustafabeyli Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

İtalya'daki helikopter kazasında hayatını kaybeden Serhat Kenar'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu

CENAZEDE ANNE VE EŞİN FERYATLARI YÜREK YAKTI

Adana'dan karayolu ile Ceyhan ilçesine bağlı Mustafabeyli Mahallesi'ndeki evine helallik için getirilen Serhat Kenar'ın tabutuna sarılan Eşi Gözde ile annesi Fatma Kenar'ın tabuta sarılıp feryat etmesi yürekleri dağladı. Uzunca bir süre tabuta sarılarak gözyaşı döken aile üyeleri tabutun cenaze aracına konulması için kaldırıldığında tabuttan ayrılmak istemedi.

İtalya'daki helikopter kazasında hayatını kaybeden Serhat Kenar'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu
İtalya'daki helikopter kazasında hayatını kaybeden Serhat Kenar'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu
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Kaynak: İHA

Mustafabeyli, İtalya, Manisa, Adana, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İtalya'daki helikopter kazasında yaşamını yitiren Serhat Kenar'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İtalya'daki helikopter kazasında yaşamını yitiren Serhat Kenar'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu - Son Dakika
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