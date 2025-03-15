İvedik OSB\'de Vefa Gecesi İftar Programı Düzenlendi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanları Melih Gökçek ve Murat Karayalçın ile bakanlık döneminde yakın çalıştığı bürokratların da yer aldığı İvedik Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Ankara Teknopark'ın iftar programına katıldı.

Ankara'nın en önemli sanayi ve teknoloji merkezlerinden İvedik OSB ev sahipliğinde düzenlenen Vefa Gecesi İftar Programı'na, Eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun, 65. Hükümet Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski başkanları Murat Karayalçın ve Melih Gökçek'in aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

İvedik Organize Sanayi Bölgesi ve Teknopark Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin, iftar programında yaptığı konuşmada, bir zamanlar çarpık yapılaşmanın Ankara merkezindeki sanayi bölgelerini sardığını, bu durumun kentin görsel kirliliğine de neden olduğunu söyledi. Hasan Gültekin konuşmasında İvedik OSB'de yaşanan çarpık yapılaşmanın dönemin yöneticileri sayesinde sona erdirildiğini ve bölgenin adeta bir şantiyeye çevrilerek bugünlere getirilmesini sağladıklarını ifade ederek teşekkür etti. Gültekin, dönemin Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün arsa ve arazi devirleri, plan revizyonları, Ankara Teknopark'ın inşası gibi konularda büyük katkıda bulunduklarını söyledi.

İvedik OSB'nin bugün en önemli sanayi ve teknoloji üssü haline gelmesinde katkıları olanlara davetliler huzurunda teşekkür eden Hasan Gültekin, eski bakanlar Coşkun, Özlü ve eski belediye başkanları Karayalçın ve Gökçek'e plaket takdim etti.

Teşekkür konuşmasında davete katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren ve o döneme ait hatıralarını paylaşan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, "İvedik OSB Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin'in ev sahipliğinde düzenlenen 'Vefa ve İftar' buluşmasına katılmaktan büyük memnuniyet duydum. Bu güzel iftar buluşmasında Ivedik OSB'ye olan katkılarımızdan dolayı plaket takdim edildi. Bu anlamlı buluşmada kıymetli dostlarla bir araya gelerek sohbet etmekten mutluluk duydum. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. - DÜZCE