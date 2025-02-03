İyilik Gemisi Gazze'ye Yolcu! - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İyilik Gemisi Gazze'ye Yolcu!

İyilik Gemisi Gazze\'ye Yolcu!

Mersin'den Gazze'ye 1956 ton insani yardım malzemesi taşıyan 15'inci İyilik Gemisi yola çıktı.

03.02.2025 14:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yaklaşık bin 956 tonluk insani yardım malzemesi taşıyan "İyilik Gemisi", Mersin Limanı'ndan Gazze'ye uğurlandı. Yola çıkan 'Amir Joy' isimli gemideki yardımlar önce Mısır'ın El- Ariş Limanı'na, ardından da tırlarla Gazzelilere ulaştırılacak.

Türkiye, İsrail saldırılarının hedefi olan Gazze'deki sivillere insani yardım ulaştırmaya devam ediyor. Gazzeli sivillerin yaralarını sarmak ve geçici barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanan 13 sivil toplum kuruluşunun destek verdiği gıda kolisi, hijyen kolisi, giyim malzemeleri, battaniye, çadır, un ve benzeri malzemeleri Gazze'ye ulaştıracak 15'inci İyilik Gemisi Mersin Limanı'ndan uğurlandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda temin edilen yardımların önce Mısır'ın El-Ariş Limanı'na, ardından da tırlarla barınma, gıda, yakıt ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere pek çok insani yardım malzemesine ihtiyaç duyan Gazzelilere ulaştırılacağı bildirildi.

Gazze'deki ateşkesin ardından yola çıkan ikinci gemi

Mersin Limanı'ndaki uğurlama törenine katılan Vali Ali Hamza Pehlivan, yola çıkacak 15'inci İyilik Gemisi'nin Gazze Şeridi'nde İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkesin ardından insani yardım malzemesi taşıyan ikinci gemi olduğunu söyledi. Ateşkesin ardından ilk geminin 27 Ocak'ta Mersin Limanı'ndan gönderildiğini belirten Pehlivan, "Filistin halkının hayatlarını devam ettirebilmeleri ve insani ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amacıyla Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ve himayelerinde, AFAD Başkanlığı koordinasyonunda Mersin Valiliği ve ilgili kurumlarımızın koordinasyonu ve katılımıyla bir insani yardım gemisini daha Filistin'e uğurluyoruz. Bu gönderdiğimiz yardım gemisiyle birlikte bugüne kadar AFAD Başkanlığı koordinasyonunda toplam 15'inci İnsani Yardım Gemisini Filistin'e ulaştırılmak üzere göndereceğiz" dedi.

Yardım gemisinde 13 sivil toplum teşkilatının katkısı olduğunu vurgulayan Pehlivan, "Temin edilen insani yardım malzemeleri arasında gıda kolisi, hijyen kolisi, giyim malzemeleri, battaniye, çadır, un ve benzeri malzemeler yer alıyor. Bugün itibarıyla yola çıkacak insani yardım gemimizde toplam 2 bin 894 palet insani yardım malzemesi bulunmaktadır. Gönderilecek yük miktarı ise toplam bin 956 tondur" diye konuştu.

Daha önce 14 gemi ve 14 uçak yardım malzemesi gönderildi

Filistin'deki insanların temel yaşam ihtiyaçlarını sağlamak üzere daha önce 14 gemi ve 14 uçak ile insani yardım malzemesi gönderildiğini hatırlatan Pehlivan, şöyle devam etti: "Bugüne kadar gönderilen 14 insani yardım gemisi ve 14 uçak ile toplam 24 bin 843 ton gıda, 8 sahra hastanesi, 3 bin 171 ton içme suyu, 60 bin 905 ton un, 53 ambulans, 19 bin 222 uyku tulumu, 98 bin 568 battaniye, 247 bin 500 ton tıbbi malzeme, 14 bin 524 çadır, bin 451 jeneratör, 2 UMKE aracı, 424 bin 692 yiyecek, 278 bin 998 hijyen seti, bir forklift, 141 bin 301 barınma malzemesi, 528 ton hijyen malzemesi, 3 mobil mutfak ve bin 83 oyuncak seti gönderilmiştir. Gönderilen bütün bu malzemelerinin temini hususunda STK'lar ve STK'lar vasıtasıyla hayırsever vatandaşlarımızın büyük katkıları var. Katkıda bulunan, bu malzemelerin temini konusunda gayret gösteren, çalışan bütün STK ve hayırsever vatandaşlarımıza bir kere daha şükranlarımızı sunuyorum."

Edilen duanın ardından Gazze'ye insani yardım malzemesi taşıyan 15'inci İyilik Gemisi yola çıktı. Törene Vali Yardımcısı Ahmet Çırakoğlu, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek, AFAD İl Müdürü Cenk Yıldız, AFAD ve Türk Kızılay görevlileri ile çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Sivil Toplum, Orta Doğu, Türkiye, İsrail, İyilik, mersin, Yerel, Yaşam, Dünya, Mısır, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Yerel İyilik Gemisi Gazze'ye Yolcu! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:32 Ege’deki depremler sonrası İzmir’den gelen görüntü tedirgin etti Ege'deki depremler sonrası İzmir'den gelen görüntü tedirgin etti
15:19 Çiftlik Bank davasında Tosuncuk’a 45 bin yıl hapis cezası Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'a 45 bin yıl hapis cezası
15:18 PKKPYD terör örgütü elebaşı Abdi: Özerklik değil, merkezi olmayan bir devlet istiyoruz PKK/PYD terör örgütü elebaşı Abdi: Özerklik değil, merkezi olmayan bir devlet istiyoruz
13:59 YPG’li teröristlerden Münbiç’te bomba yüklü araçla saldırı YPG'li teröristlerden Münbiç'te bomba yüklü araçla saldırı
12:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin
00:01 Kızılcık Şerbeti’ndeki sahne bakanlığı harekete geçirdi: Doğru değil Kızılcık Şerbeti'ndeki sahne bakanlığı harekete geçirdi: Doğru değil
23:18 Cemal Enginyurt ve Salih Uzun CHP’ye katıldı Cemal Enginyurt ve Salih Uzun CHP'ye katıldı
22:08 Sandalyede ölü bulunan şahsın katil zanlısı olan kadın, kameralardan yakalandı Sandalyede ölü bulunan şahsın katil zanlısı olan kadın, kameralardan yakalandı
21:50 Dolmuş şoförlerinin kavgasında ortalık savaş alanına döndü Dolmuş şoförlerinin kavgasında ortalık savaş alanına döndü
21:21 İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın paylaşımını alıntılayıp ’hodri meydan’ dedi İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımını alıntılayıp 'hodri meydan' dedi
21:13 Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’u 3-2 mağlup etti Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti
20:57 İhbara giden ekipler hayatının şokunu yaşadı, hepsi yaşlı çiftin evinden çıktı İhbara giden ekipler hayatının şokunu yaşadı, hepsi yaşlı çiftin evinden çıktı
20:47 Putin’den Trump’a övgü dolu sözler: Hepsi sahibinin ayaklarına çöküp kuyruklarını sallayacak Putin'den Trump'a övgü dolu sözler: Hepsi sahibinin ayaklarına çöküp kuyruklarını sallayacak
20:34 Lahmacuna ketçap sıkıp akıllarınca intikam aldılar Sıradaki yemek de mantıymış Lahmacuna ketçap sıkıp akıllarınca intikam aldılar! Sıradaki yemek de mantıymış
20:14 Maça damga vurdu: Bu pozisyonun ardından penaltı ve kırmızı kart kararı çıktı Maça damga vurdu: Bu pozisyonun ardından penaltı ve kırmızı kart kararı çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2025 16:31:21. #1.11#
SON DAKİKA: İyilik Gemisi Gazze'ye Yolcu! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.