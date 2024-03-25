İzmir\'de Kolektif Girişimcilik Merkezi\'nde \'Dönüşüm Ideathonu\' düzenlenecek

Yerel

İzmir'de, bölgedeki girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesine katkıda bulunmak amacıyla Karşıyaka Belediyesi tarafından kente kazandırılan Kolektif Girişimcilik Merkezi, 27-28 Nisan tarihlerinde 'Dönüşüm Ideathonu' etkinliğine ev sahipliği yapacak. Bugüne kadar çok sayıda eğitim, atölye gibi etkinliklere ev sahipliği yapan Kolektif Girişimcilik Merkezi'nde gerçekleştirilecek "Dönüşüm Ideathonu"nda üniversite öğrencilerinin sıfır atık inovasyonu konusundaki fikir ve projeleri yarışacak.

Karşıyaka Belediyesi Kolektif Girişimcilik Merkezi, 27-28 Nisan tarihinde "Dönüşüm Ideathonu"na ev sahipliği yapacak. Optimum Kulüp, İzmir Bakırçay Üniversitesi EMT, Karşıyaka Kolektif Girişimcilik Merkezi ve Karşıyaka Belediyesi ortaklığında düzenlenen organizasyonda, sıfır atık inovasyonu konusunda fikirler yarışacak. Yarışma sırasında mentor ve uzmanlar da katılımcılarla birlikte olacak.

32 SAATLİK MARATON

Kesintisiz 32 saat sürecek yarışmada dereceye girenler sürpriz hediyelerin sahibi olacak. Aktif lisans veya ön lisans öğrencilerine açık olan organizasyona, 15 Nisan'a kadar kayıt yaptırılabilecek.