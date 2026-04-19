Kuyuya Düşen Kuzuyu İtfaiye Kurtardı
Kuyuya Düşen Kuzuyu İtfaiye Kurtardı

19.04.2026 12:18  Güncelleme: 13:25
İzmir'de 20 metrelik kuyuya düşen kuzu, itfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu kurtarılarak sahibine teslim edildi. Ekipler, zararlı gaz tespit edilmesi üzerine özel ekipmanla kuyuda kurtarma gerçekleştirdi.

Bornova Işıkkent'te kuzularını otlatan bir yurttaşın sürüsündeki kuzu, yaklaşık 20 metre derinliğindeki kuyuya düştü. İhbar üzerine olay yerine ilk olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Işıkkent İtfaiye Grubu sevk edildi, ardından merkezden destek ekipler yönlendirildi.

Ekipler, kurtarma çalışması öncesinde kuyuda gaz ölçümü yaptı. Zararlı gaz tespit edilmesi üzerine itfaiye personeli, temiz hava solunum cihazı kullanarak kuyuya indi. Halat yardımıyla kuyuya ulaşan ekipler, kuzuyu bulunduğu yerden çıkararak sahibine teslim etti.

Sürü sahibi, kuzuyu kendi imkanlarıyla kurtaramadığını belirterek itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, İtfaiye, İzmir, Çevre, Yerel

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
