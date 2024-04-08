İzmir'de Ramazan Bayramı'nda Ücretsiz Ulaşım

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İzmir'de Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT, İZULAŞ, İZTAŞIT, İZDENİZ, Metro ve Tramvay işletmeleri, İZTAŞIT araçları ile Büyükşehir-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN, Ramazan Bayramı boyunca ücretsiz hizmet verecek. ESHOT Genel Müdürlüğü, kabristanlara özel otobüs seferleri de düzenleyecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu ulaşım kurum ve kuruluşları ile Büyükşehir-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN, Ramazan Bayramı süresince ücretsiz hizmet verecek.

ESHOT OTOBÜS SEFERLERİ

ESHOT, İZULAŞ ve İZTAŞIT araçları, kamu personelinin idari izinli sayılacağı 8-9 Nisan günlerinde, takviye seferlerle güçlendirilmiş cumartesi sefer programına göre çalışacak. Bayram günlerinde ise yine takviye seferlerle güçlendirilmiş pazar çalışma programı uygulanacak. Bayram boyunca orman köyü hatları da hizmete devam edecek.

KABRİSTAN HATLARI

ESHOT otobüsleri, Arife günü ile bayramın ilk iki gününde tüm kabristanlara ek seferler de yapacak. Hizmet verecek hatlar şöyle:

914/ Karşıyaka İskele – Doğançay Kabristanı

915/ Karşıyaka İskele – Örnekköy Kabristanı

917/ F. Altay - Balçova Kabristanı

918/ F.Altay – Narlıdere Aşağı Kabristan

919/ Konak – Karabağlar Kabristanı

922/ Konak – Yeşilyurt Kabristanı

923/ Bornova – Hacılarkırı Kabristanı

924/ Bornova – Eski Bornova Kabristanı

925/ Konak – Hacılarkırı Kabristanı

926/ Şirinyer – Eski/Yeni Kabristan

927/ Bornova – Yeni Bornova Kabristanı

928/ F.Altay – Tırazlı Kabristanı

929/ Şirinyer - Karacaağaç Kabristanı

932/ Ulukent - Günerli Kabriastanı

934/ Gaziemir Semt Garajı - Küner Kabristanı

ESHOT'un Baykuş Seferleri de Gaziemir, Çiğli, Bornova, Buca ve Narlıdere ilçelerinden Konak'a olacak şekilde haftanın her günü gece yarısından sabaha kadar devam edecek.

METRO VE TRAMVAY PROGRAMI

İzmir Metrosu'nda seferler, bayram boyunca 06.00-00.20 saatleri arasında 7,5 dakikada bir gerçekleştirilecek. Konak Tramvayı'nda 06.00-11.00 ve 21.00-00.20 saatleri arasında 10 dakikada bir; 11.00-21.00 saatleri arasında 7,5 dakikada bir sefer yapılacak. Karşıyaka Tramvayı 06.00-07.00 saat diliminde 15 dakikada bir; 07.00-20.00 saatleri arasında 10 dakikada bir; 20.00-00.20 saatleri arasında 12 dakikada bir çalışacak. Çiğli Tramvayı'nda ise 06.00-00.20 saatleri arasında Mavi Hat'ta 16 dakikada bir; Kırmızı Hat'ta 15 dakikada bir seferler yapılacak.

İZDENİZ GEMİLERİ

İZDENİZ'de 8 Nisan Pazartesi ve Arife günü olan 9 Nisan Salı günlerinde hafta içi sefer tarifesi uygulanacak. 10-14 Nisan tarihleri arasında ise gemiler "Hafta Sonu Sefer Tarifesi" ile hizmet verecek. Baykuş seferleri, 9-13 Nisan tarihleri arasında devam edecek. Yolcu yoğunluğa göre Karşıyaka - Konak ve Karşıyaka - Alsancak hatlarında; araç yoğunluğuna göre de Bostanlı - Üçkuyular hattında ek seferler düzenlenecek.

Tüm ulaşım modlarında ayrıntılı hat ve sefer saat bilgilerine; eshot.gov.tr, ESHOT Mobil, izmirmetro.com.tr, tramizmir.com, izdeniz.com.tr ve izban.com.tr'den ulaşılabilir.