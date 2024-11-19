İzmir\'de Tarihi Polis Anı Evi

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İzmir'in Konak ilçesinde bulunan asırlık tarihi binadaki İzmir Polis Anı Evi'nde, 179 yıllık Tük polis teşkilatının yıllar içerisinde kullandığı; silahlar, telsizler, dinleme cihazları, daktilolar, Osmanlıca sabıka defterleri ziyaretçileri geçmişte yolculuğa çıkarıyor. 86 yıl boyunca karakol olarak kullanılan anı evinde, ser komiser odası ve nezarethane de ilk günkü haliyle korunuyor.

Konak ilçesindeki Çankaya Katlı Otopark'ın karşısında yer alan, 86 yıl boyunca polis merkezi amirliği olarak hizmet veren tarihi bina, 2005 yılında İzmir Polis Anı Evi olarak ziyarete açıldı. 1913 yılında inşa edilen tarihi bina, kentin en eski yapılarından biri olarak ayakta kalırken; cephe süslemeleriyle, mimarisiyle dikkat çekiyor. İki katlı asırlık tarihi polis anı evinde, 10 Nisan 1845 tarihinde kurulan, bu yıl 179. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Türk polis teşkilatında kullanılan malzemeler sergileniyor.

Nezarethane ilk günkü gibi: Silahlar, dinleme cihazları neler var neler

Zemin katta yer alan ser komiser odası ve nezarethane, aynen ilk gün gibi korunuyor. Üs katta ise geçmişten günümüzde İzmir emniyetinde kullanılan; silahlar, el bombalar, telsizler, dinleme cihazları, daktilolar, kıyafetler ve çok sayıda eşya sergileniyor.

Gayrimüslimlere el bastırılmak için kullanılan İncil ve Osmanlıca sabıka defterleri var

Anı evinde; gayrimüslimlerin ifade verirken yalan beyanda bulunmalarını önlemek amacıyla el bastırılmak için kullanılan İncil, Osmanlıca sabıka defterleri, eski telefonlar, masalar, sandalyeler ve kıyafetlerde ziyaretçileri tarihi bir yolculuğa çıkarıyor.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet ve Sağlık Şube Müdürlüğünde görev yapan Komiser Yardımcısı Umut Örnek, İzmir Polis Anı Evi'ndeki pek çok objenin gelen ziyaretçilerin ilgisinin çektiğini ifade etti.

"86 yıl polis merkez amirliği olarak kullanıldı"

Komiser Yardımcısı Umut Örnek, "Burası 86 yıl polis merkez amirliği olarak kullanılmıştır. 86 yıl önce Keçeciler Polis Merkezi Amirliği adıyla hizmet veren bina, daha sonra Anafartalar Polis Merkezi olarak isimlendirilmiştir. Hala halk dilinde Anafartalar Polisi Merkezi olarak bilinir. Pek çok obje, gelen ziyaretçilerin dikkatini çekmektedir. Özellikle; el telsizleri, silahlar ve yabancı ulusların kullandığı kıyafetler ziyaretçilerin ilgi konusu. Ser komiser odasında bulunan; İncil, sabıka kayıt defteri, bunlarda en çok dikkat çeken objelerden. Özellikle ziyaretçilerimiz buraya geldiklerinde, duvarlardaki fotoğraflarda geçmişte burada çalışan meslektaşlarını, meslektaş büyüklerini arıyorlar. Onların kullandığı silah ve objeleri inceliyorlar. Kemeraltı bölgesinde olması açısından pek çok yerli ve yabancı turistin ilgisine maruz kalmaktadır" dedi. - İZMİR