İzmir'deki kurban pazarlarında hayvanların büyük çoğunluğu satıldı - Son Dakika
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İzmir'deki kurban pazarlarında hayvanların büyük çoğunluğu satıldı

07.07.2022 10:18
İzmir'deki kurban pazarlarında hayvanların büyük çoğunluğu satıldı

İzmir'deki kurban pazarlarında, hayvanların neredeyse tamamına yakını satıldı.

İzmir'deki kurban pazarlarında, hayvanların neredeyse tamamına yakını satıldı. Hayvan satıcıları, bu sene endişe duyarak pazar kurduklarını; ancak satışlardan memnun kaldıklarını söyledi. Bazı satıcılar, hayvanların satılmasının ardından "Bitti" yazısı asıp çadırlarını kapattı.

Kurban Bayramına 1 gün kala, İzmir'deki kurban pazarlarında hareketlilik devam ediyor. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan Örnekköy Kapalı Hayvan Pazarı ve Doğançay Hayvan Pazarı'nda bulunan satıcılar, hayvanlarının büyük çoğunluğunu satarak çadırlarını kapattı. Çadırlarının girişine "Bitti" yazısını asan satıcılar, Kurban Bayramının gelmesini ve hayvanları alıcılarına teslim etmeyi bekliyor. Çadırında çok az hayvan kalan satıcılar ise Arefe Günü ve bayramın ilk günü ile beraber hayvanlarını tamamen satacaklarına inanıyor.

"Satışlardan memnunuz"

Çorum'dan gelen hayvan satıcısı Ümit Ergişi (38), hayvan satışlarının beklenenden daha hızlı bittiğini ifade ederek, "Çok şükür hayvanlarımızın yüzde 99'u satıldı. Bazı arkadaşlarda çok az hayvan kaldı. Bu sene satışlardan memnunuz. İstediğimiz gibi oldu. Bu sene fiyatlarımız 25 bin ile 60 bin arasında değişti. 1 ton ağırlığında 'Paşa' adında bir sığırımız vardı, 55 bin TL'ye sattık" dedi.

"Bu sene yoğun bir talep oldu"

Hayvanlarını satmak için Erzurum'dan gelen Muzaffer Ateş (52) ise toplamda 25 hayvan getirdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu sene yoğun bir talep oldu. 9 yıldır buraya geliyorum ve hiçbir sene bu kadar olmamıştı. 2 hafta içerisinde bütün hayvanlarımızı sattık. 1 hafta önce de satışları bitirdik. Bu senenin çok zor olacağı konuşuluyordu ama en hızlı şekilde bu sene hayvanlarımızı sattık."

Endişeler satışlarla beraber kayboldu

Erzincan'dan gelen Cemal Kurt (50) ise İzmir'e gelirken yaptığı masraflar için endişelendiğini vurgulayarak, "30 bin lira nakliye, 10 bin lira yer parası ve 4 bin lira beton parası verdik. Yem torbasının tanesine 400 lira, saman balyasına 100 lira verdik. Endişemiz çoktu. Ama çok şükür hayvanlarımızın tamamını sattık. Tehlike geçti. Bin 600 kilometre yol geldim. Çok şükür şu an sıkıntı yok" ifadelerini kullandı.

"Çoğu pazar yerleri kurbanlarını satıp kapatmış durumda"

Kurbanlık hayvanlarını Afyonkarahisar'dan getirdiğini söyleyen İbrahim Volkan Onuş (36), "Kurban Bayramına kısıtlı bir zaman kaldı. Çoğu pazar yerleri kurbanlarını satıp kapatmış durumda. İnşallah biz de burada kurbanlarımızı satar ve tekrar memleketimize döneriz. İzmir'de farklı pazar yerindeki hayvanlarımın yüzde 70'ini sattım. Karşıyaka'daki pazar yerinde hayvanlarımızın da yüzde 50'sini sattık sayılır. Geri kalan yüzde 50'si için de kendimize güveniyoruz, zamanımız da var inşallah satarız. Satamadığımız hayvan olursa kimseye fırsatçılık yaptırmaya gerek yok" diye konuştu. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Karşıyaka, Örnekköy, Kurban, İzmir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir'deki kurban pazarlarında hayvanların büyük çoğunluğu satıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'deki kurban pazarlarında hayvanların büyük çoğunluğu satıldı - Son Dakika
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