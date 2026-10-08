İzmir Konak'ta iş yeri ve aracı kundakladıkları belirtilen 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı - Son Dakika
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İzmir Konak'ta iş yeri ve aracı kundakladıkları belirtilen 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı

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İzmir Konak\'ta iş yeri ve aracı kundakladıkları belirtilen 5 zanlıdan 4\'ü tutuklandı
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İzmir Konak'ta 5 Ekim'de bir iş yeri ve önünde park halindeki aracın kundaklandığı belirtilen olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. 'Sercan Sayal' organize suç örgütü üyesi oldukları tespit edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(İZMİR) - İzmir'de bir iş yeri ile önünde park halinde bulunan aracı kundakladıkları ve "Sercan Sayal" organize suç örgütü üyesi oldukları belirtilen 5 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 5 Ekim günü saat 03.15 sıralarında Konak ilçesi Mersinli Mahallesi 2822 Sokak'ta meydana geldi. Bir iş yeri ile önünde park halinde bulunan araç, kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı. Olayın ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Asayiş şube müdürlükleri ile Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda kundaklama olayını gerçekleştirdiği belirtilen şüphelilerin "Sercan Sayal" organize suç örgütü üyesi oldukları tespit edildi. Şüphelilerin bulundukları adreslere düzenlenen operasyonla 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA
Güvenlik3. SayfaGüncelYerelİzmirOlaySuçSon Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Konak'ta iş yeri ve aracı kundakladıkları belirtilen 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı - Son Dakika
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