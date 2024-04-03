İzmir Sağlık Platformu Vergide Adalet Taleplerini Dile Getirdi

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İzmir Sağlık Platformu, Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde vergide adalet taleplerini dile getirmek amacıyla basın açıklaması yaptı. Açıklamada, " Türkiye'de vergi yükü giderek daha fazla işçilerin, emekçilerin, emeklilerin dar gelirlilerin omuzlarına yıkılmaktadır. Vergide adaletin kantarı her gün biraz daha bozulmaktadır" denildi.
İzmir Sağlık Platformu, Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde, vergide adalet taleplerini dile getirmek amacıyla basın açıklaması gerçekleştirdi. 21 şubat 2024 tarihinde aile sağlığı merkezlerinde çarşamba günleri süresiz olarak başlatılan 'vergide adalet istiyoruz' eylemlerinin yedinci haftasında basın açıklamasını İzmir Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyon Başkanı ve Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kol Sekreteri Sibel Uyan okudu. Uyan, "Biz işçiler, emekçiler, emekliler, hekimler, diş hekimleri, hemşireler, ücretli çalışanlar yüksek enflasyon ve durmak bilmeyen zamlar karşısında her gün daha da yoksullaşıyoruz. Tüm bunlar yetmezmiş gibi adaletsiz vergi sistemi nedeniyle kaşıkla verilen kepçeyle geri alınıyor. Enflasyonun altında ezilen ücret artışları dahi cebimize yansımadan vergilerle geri alınıyor. Türkiye'de vergi yükü giderek daha fazla işçilerin, emekçilerin, emeklilerin dar gelirlilerin omuzlarına yıkılmaktadır. Vergide adaletin kantarı her gün biraz daha bozulmaktadır" dedi.
"GEÇİM MÜCADELESİ DAHA DA ZORLAŞMAKTA"
2024 gelir vergisi tarife dilimlerinin 30 Aralık 2023 tarihinde Resmi Gazete'de "Gelir Vergisi Genel Tebliği" başlığında yayımlandığını ve yayımlanan tebliğe göre ilk gelir vergisi diliminin 110 bin TL olarak belirlendiğini ifade eden Uyan, vergi tarife dilimlerinin yıllardır bilinçli olarak yeniden değerleme oranı ve asgari ücret artışından az artırıldığunı söyledi. Uyan, "Böylece ücretlilerin erkenden bir üst vergi dilimine girmesine ve daha yüksek oranda vergi vermelerine neden olmaktadır. Bu kadar yüksek enflasyon ortamında, yıl içinde bir üst vergi dilimine girdiği için eline geçen ücreti düşen ücretlilerin geçim mücadelesi daha da zorlaşmaktadır" ifadelerini kullandı.
"DOLAYLI VERGİLER BİR ÜLKEDE NE KADAR FAZLAYSA, ERGİ SİSTEMİ O KADAR ADALETSİZDİR"
Cumhurbaşkanı'nın ilgili mevzuat gereğince ortaya çıkan bu tutarı yüzde 50 oranında artırma ve indirme yetkisinin olduğunu belirten Uyan, "Ancak Cumhurbaşkanı bu yetkiyi kullanmamış, işçilerin erkenden üst vergi dilimine girmesini engellememiştir. Öte yandan ücretlilerin gelir vergisi oranı da oldukça yüksektir. Bu oran yüzde 10 olarak saptanmalıdır. Bu yönde vergi mevzuatı değişikliği yapılmalıdır. Ayrıca, asgari ücret istisnası vergiden indirim değil, matrahtan indirim yoluyla uygulanmalıdır. Zenginin de fakirin de işçinin de patronun da aynı oranda ödediği ve bu yüzden adaletsiz olan KDV gibi dolaylı vergiler devletin tüm vergi gelirlerinin dörtte üçüne ulaşmış durumda. Herkes bilmektedir ki KDV gibi dolaylı vergiler bir ülkede ne kadar fazlaysa, o ülkede vergi sistemi o kadar adaletsizdir. Bizler ücretimizi almadan peşin gelir vergisi öderken, üstelik bu gelir vergisinin oranları çok yüksek iken zenginlere, patronlara sürekli olarak vergi afları geliyor" diye konuştu.
"VERGİ TARİFE DİLİMLERİ EN AZ YENİDEN DEĞERLEME ORANI KADAR ARTMALIDIR"
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın Vergi Ödevi başlıklı 73. maddesinde "Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır" hükmünün yer aldığını hatırlatan Uyan, şunları söyledi:
"Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı için, gelir vergisi dilimleri üst sınırı, ücretlilerde yüzde 15'e düşürülmelidir. Vergi tarife dilimleri en az yeniden değerleme oranı veya asgari ücret artış oranı kadar artmalıdır. Asgari ücret vergi istisnası vergiden indirim yoluyla değil matrahtan indirim yöntemiyle uygulanmalıdır. Böylece bu istisnadan çalışanlar yararlanmalıdır. İşverenlere sağlanan 5 puan SGK prim desteği herkese sağlanmalıdır. Çağdışı damga vergisi tümüyle kaldırılmalıdır."
"VERGİDE ADALET TALEBİMİZ KARŞILANANA KADAR MÜCADELEMİZ SÜRECEKTİR"
Uyan, "Ücretlerden ve tükettiklerimizden değil, kardan, ranttan daha fazla vergi alınan, az kazananın az, çok kazanın çok vergi ödediği bir vergi düzeni için, gelirde, vergide ve memlekette adalet için sağlık emek ve meslek örgütleri ile birlikte vergide adalet için talebimiz karşılanana dek mücadelemiz sürecektir" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Yerel › İzmir Sağlık Platformu Vergide Adalet Taleplerini Dile Getirdi - Son Dakika
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