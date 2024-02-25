İzmit Belediyesi Gülümse Kafe Fevziye\'yi Kent Lokantasına Dönüştürdü

Yerel

Gülümse Kafe Fevziye'yi İzmit Kent Lokantasına dönüştüren İzmit Belediyesi çalışmalarda sona geldi. Önümüzdeki hafta hizmete açılacak lokantada, 3 çeşit yemeğin 40 TL'ye satılacağı öğrenildi.

Kent Lokantasında sona yaklaşan çalışmaları inceleyen Başkan Fatma Kaplan Hürriyet vatandaşları bilgilendirdi. Hürriyet, "Fevziye'yi Gülümse Kafe olarak diğer sosyal tesislerimiz mantığıyla işletmeye başlamıştık. Ancak ekonomik sıkıntılar nedeniyle zor zamanlardan geçen yurttaşlarımızın bir nebze de olsa hayat şartlarını iyileştirmek, ekonomik anlamda onlara destek vermek, daha uygun ve kaliteli yemek hizmetini alabilmeleri için bir çalışma başlattık. Fevziye Çay Bahçesi'ni bir kent lokantasına dönüştürmek adına yürüttüğümüz çalışmalarda sona yaklaştık. Baştan sona bir tadilat yaptık, yeniledik. Masa sandalyeleri, alet edevatları yeniledik. Servis yapacağımız tüm mutfak elemanlarımız geldi. Bazı eksiklikleri de kısa sürede tamamlayacağız. Çalışmaları önümüzdeki hafta bitirip halkımızın hizmetine açmayı planlıyoruz. Kent merkezinde çok sayıda çalışan insan var. Bu insanlarımız yemek ihtiyaçlarını gidermek için ciddi paralar harcıyor. İşte burada İBB'nin yaptığı gibi 3 çeşit yemeğin 40 TL'ye vatandaşlara sunulacağı İzmit Kent Lokantası hayata geçiyor" dedi.

"Marka olacak"

Sosyal belediyeciliği önemsediklerini dile getiren Hürriyet, "İzmit Kent Lokantası da Gülümse Kafelerimiz gibi bu kentte marka olacak. Kent Lokantası kentimize hayırlı ve uğurlu olsun. Kentin göbeğinde ulaşılabilir bir noktada herkese katkı sunacak. Çok sayıda yapalım isterdik ama esnafımız da para kazanmak zorunda. Onlar da zorluklar yaşıyorlar. O yüzden esnafı zora sokmadan tek bir noktada kent lokantasını halkımızın hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ